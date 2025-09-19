Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Белоруссии объявил персоной нон-грата чешского дипломата
МИД Белоруссии объявил персоной нон-грата чешского дипломата
10:40 19.09.2025 (обновлено: 10:55 19.09.2025)
 
МИД Белоруссии объявил персоной нон-грата чешского дипломата

© РИА Новости . Иван Руднев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Архивное фото
МИНСК, 19 сен – ПРАЙМ. Белоруссия объявила персоной нон-грата советника чешского посольства в Минске, ему надлежит в течение 72 часов покинуть территорию страны, сообщила пресс-служба белорусского МИД.
"Недавно власти Республики Польша и Чешской Республики по абсолютно надуманным и безосновательным предлогам предложили покинуть территорию своих государств белорусским дипломатам в ранге советника. Сегодня в министерство иностранных дел Беларуси был вызван исполняющий обязанности главы дипломатической миссии Чехии в Беларуси Томаш Крыл. Ему в качестве ответной меры было заявлено об объявлении персоной нон-грата чешского дипломата (советника), которому надлежит в течение 72 часов покинуть территорию Беларуси", - говорится в сообщении пресс-службы.
В белорусском министерстве обратили внимание, что к сложившейся ситуации привело "годами культивируемое предвзятое отношение к Беларуси властей Чехии".
"Мы вынуждены ответить в соответствии с существующей дипломатической практикой, в том числе и в контексте введенных ранее в отношении посольства Беларуси в Чехии ограничений", - подчеркивается в сообщении.
В сообщении говорится, что белорусская сторона считает на этом дипломатический инцидент исчерпанным.
"В случае дальнейшей эскалации Беларусь будет реагировать адекватно", - добавили в пресс-службе.
Чехия 8 сентября объявила персоной нон грата белорусского дипломата, дав ему 72 часа, чтобы покинуть территорию Чехии. В Минске тогда заявили, что решительно осуждают решение Чехии объявить персоной нон грата сотрудника белорусского посольства в Праге и оставляют за собой право предпринять ответные меры в соответствии с принципом взаимности.
Государственные флаги России и Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Минтранс рассказал о работе с Белоруссией над единой транспортной системой
