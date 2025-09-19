https://1prime.ru/20250919/belorussiya--862490666.html

МИД Белоруссии объявил персоной нон-грата чешского дипломата

2025-09-19T10:40+0300

2025-09-19T10:40+0300

2025-09-19T10:55+0300

политика

мировая экономика

общество

белоруссия

чехия

минск

мид

МИНСК, 19 сен – ПРАЙМ. Белоруссия объявила персоной нон-грата советника чешского посольства в Минске, ему надлежит в течение 72 часов покинуть территорию страны, сообщила пресс-служба белорусского МИД."Недавно власти Республики Польша и Чешской Республики по абсолютно надуманным и безосновательным предлогам предложили покинуть территорию своих государств белорусским дипломатам в ранге советника. Сегодня в министерство иностранных дел Беларуси был вызван исполняющий обязанности главы дипломатической миссии Чехии в Беларуси Томаш Крыл. Ему в качестве ответной меры было заявлено об объявлении персоной нон-грата чешского дипломата (советника), которому надлежит в течение 72 часов покинуть территорию Беларуси", - говорится в сообщении пресс-службы.В белорусском министерстве обратили внимание, что к сложившейся ситуации привело "годами культивируемое предвзятое отношение к Беларуси властей Чехии"."Мы вынуждены ответить в соответствии с существующей дипломатической практикой, в том числе и в контексте введенных ранее в отношении посольства Беларуси в Чехии ограничений", - подчеркивается в сообщении.В сообщении говорится, что белорусская сторона считает на этом дипломатический инцидент исчерпанным."В случае дальнейшей эскалации Беларусь будет реагировать адекватно", - добавили в пресс-службе.Чехия 8 сентября объявила персоной нон грата белорусского дипломата, дав ему 72 часа, чтобы покинуть территорию Чехии. В Минске тогда заявили, что решительно осуждают решение Чехии объявить персоной нон грата сотрудника белорусского посольства в Праге и оставляют за собой право предпринять ответные меры в соответствии с принципом взаимности.

белоруссия

чехия

минск

2025

мировая экономика, общество , белоруссия, чехия, минск, мид