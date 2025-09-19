https://1prime.ru/20250919/bezhentsy-862535739.html

"Предел возможностей". В Нидерландах высказались об украинских беженцах

МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Граждане Украины, прибывшие в Нидерланды и имеющие доход, должны самостоятельно решать жилищный вопрос, заявила министр по делам убежища и миграции Мона Кайзер, сообщает NOS."Страна достигла предела возможностей по обеспечению жильем. Более чем разумно, чтобы мужчины (с Украины – прим. ред.), которые работают и имеют доход, сами искали и оплачивали жилье", — цитирует издание слова министра.Кайзер добавила, что беженцы могут размещаться у родственников, проживающих в Нидерландах, или обращаться к работодателям. По ее словам, голландцы также самостоятельно решают вопрос с жильем.По данным СМИ, ежемесячно в страну прибывают сотни новых переселенцев с Украины. В августе был зафиксирован рекорд — 435 человек, обратившихся за помощью в Красный Крест.С начала конфликта, по информации ООН, Украину покинули около 6,7 млн человек. Многие регионы страны обезлюдели: молодежь уехала, остались в основном пожилые. Ранее демограф Элла Либанова прогнозировала глубокий кризис населения, подчеркнув, что ситуацию не спасет даже полное возвращение уехавших.

