"Предел возможностей". В Нидерландах высказались об украинских беженцах - 19.09.2025
"Предел возможностей". В Нидерландах высказались об украинских беженцах
"Предел возможностей". В Нидерландах высказались об украинских беженцах - 19.09.2025, ПРАЙМ
"Предел возможностей". В Нидерландах высказались об украинских беженцах
Граждане Украины, прибывшие в Нидерланды и имеющие доход, должны самостоятельно решать жилищный вопрос, заявила министр по делам убежища и миграции Мона Кайзер
2025-09-19T22:41+0300
2025-09-19T23:03+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/89/841468930_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_8d5f6581be34a546189181a2fd664092.jpg
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Граждане Украины, прибывшие в Нидерланды и имеющие доход, должны самостоятельно решать жилищный вопрос, заявила министр по делам убежища и миграции Мона Кайзер, сообщает NOS."Страна достигла предела возможностей по обеспечению жильем. Более чем разумно, чтобы мужчины (с Украины – прим. ред.), которые работают и имеют доход, сами искали и оплачивали жилье", — цитирует издание слова министра.Кайзер добавила, что беженцы могут размещаться у родственников, проживающих в Нидерландах, или обращаться к работодателям. По ее словам, голландцы также самостоятельно решают вопрос с жильем.По данным СМИ, ежемесячно в страну прибывают сотни новых переселенцев с Украины. В августе был зафиксирован рекорд — 435 человек, обратившихся за помощью в Красный Крест.С начала конфликта, по информации ООН, Украину покинули около 6,7 млн человек. Многие регионы страны обезлюдели: молодежь уехала, остались в основном пожилые. Ранее демограф Элла Либанова прогнозировала глубокий кризис населения, подчеркнув, что ситуацию не спасет даже полное возвращение уехавших.
22:41 19.09.2025 (обновлено: 23:03 19.09.2025)
 
"Предел возможностей". В Нидерландах высказались об украинских беженцах

Министр Кайзер: работающие украинцы должны сами искать жилье

© CC BY 2.0 / Mirek PruchnickiУкраинские беженцы в польском городе Пшемысль
Украинские беженцы в польском городе Пшемысль - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Украинские беженцы в польском городе Пшемысль. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Mirek Pruchnicki
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Граждане Украины, прибывшие в Нидерланды и имеющие доход, должны самостоятельно решать жилищный вопрос, заявила министр по делам убежища и миграции Мона Кайзер, сообщает NOS.
"Страна достигла предела возможностей по обеспечению жильем. Более чем разумно, чтобы мужчины (с Украины – прим. ред.), которые работают и имеют доход, сами искали и оплачивали жилье", — цитирует издание слова министра.
Кайзер добавила, что беженцы могут размещаться у родственников, проживающих в Нидерландах, или обращаться к работодателям. По ее словам, голландцы также самостоятельно решают вопрос с жильем.
По данным СМИ, ежемесячно в страну прибывают сотни новых переселенцев с Украины. В августе был зафиксирован рекорд — 435 человек, обратившихся за помощью в Красный Крест.
С начала конфликта, по информации ООН, Украину покинули около 6,7 млн человек. Многие регионы страны обезлюдели: молодежь уехала, остались в основном пожилые. Ранее демограф Элла Либанова прогнозировала глубокий кризис населения, подчеркнув, что ситуацию не спасет даже полное возвращение уехавших.
