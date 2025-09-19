https://1prime.ru/20250919/ek--862511439.html
ЕК предложила ввести санкции против компаний, покупающих российскую нефть
ЕК предложила ввести санкции против компаний, покупающих российскую нефть - 19.09.2025, ПРАЙМ
ЕК предложила ввести санкции против компаний, покупающих российскую нефть
Еврокомиссия в 19-м пакете предлагает ввести санкции против компаний из третьих стран, покупающих российскую нефть, в том числе из Китая, заявила глава... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T15:09+0300
2025-09-19T15:09+0300
2025-09-19T15:09+0300
энергетика
нефть
китай
урсула фон дер ляйен
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия в 19-м пакете предлагает ввести санкции против компаний из третьих стран, покупающих российскую нефть, в том числе из Китая, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы теперь нацелены на тех, кто… покупает (российскую - ред.) нефть с нарушением санкций. Мы нацелены на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров, нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай", - сказала она в опубликованном видеообращении на сайте ЕК.
https://1prime.ru/20250919/es-862511248.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, китай, урсула фон дер ляйен, ек
Энергетика, Нефть, КИТАЙ, Урсула фон дер Ляйен, ЕК
ЕК предложила ввести санкции против компаний, покупающих российскую нефть
Фон дер Ляйен предложила ввести санкции против компаний, покупающих российскую нефть