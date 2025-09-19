Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК предложила ввести санкции против компаний, покупающих российскую нефть - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250919/ek--862511439.html
ЕК предложила ввести санкции против компаний, покупающих российскую нефть
ЕК предложила ввести санкции против компаний, покупающих российскую нефть - 19.09.2025, ПРАЙМ
ЕК предложила ввести санкции против компаний, покупающих российскую нефть
Еврокомиссия в 19-м пакете предлагает ввести санкции против компаний из третьих стран, покупающих российскую нефть, в том числе из Китая, заявила глава... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T15:09+0300
2025-09-19T15:09+0300
энергетика
нефть
китай
урсула фон дер ляйен
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия в 19-м пакете предлагает ввести санкции против компаний из третьих стран, покупающих российскую нефть, в том числе из Китая, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы теперь нацелены на тех, кто… покупает (российскую - ред.) нефть с нарушением санкций. Мы нацелены на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров, нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай", - сказала она в опубликованном видеообращении на сайте ЕК.
https://1prime.ru/20250919/es-862511248.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, китай, урсула фон дер ляйен, ек
Энергетика, Нефть, КИТАЙ, Урсула фон дер Ляйен, ЕК
15:09 19.09.2025
 
ЕК предложила ввести санкции против компаний, покупающих российскую нефть

Фон дер Ляйен предложила ввести санкции против компаний, покупающих российскую нефть

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Еврокомиссия. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия в 19-м пакете предлагает ввести санкции против компаний из третьих стран, покупающих российскую нефть, в том числе из Китая, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы теперь нацелены на тех, кто… покупает (российскую - ред.) нефть с нарушением санкций. Мы нацелены на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров, нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай", - сказала она в опубликованном видеообращении на сайте ЕК.
Флаг ЕС - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
ЕС введет санкции против судов, якобы перевозящих российскую нефть
15:07
 
ЭнергетикаНефтьКИТАЙУрсула фон дер ЛяйенЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала