ЕК предложила ввести санкции против компаний, покупающих российскую нефть

энергетика

нефть

китай

урсула фон дер ляйен

ек

БРЮССЕЛЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия в 19-м пакете предлагает ввести санкции против компаний из третьих стран, покупающих российскую нефть, в том числе из Китая, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы теперь нацелены на тех, кто… покупает (российскую - ред.) нефть с нарушением санкций. Мы нацелены на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров, нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай", - сказала она в опубликованном видеообращении на сайте ЕК.

китай

нефть, китай, урсула фон дер ляйен, ек