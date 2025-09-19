Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК предложила ввести санкции против 45 компаний из России и третьих стран - 19.09.2025
ЕК предложила ввести санкции против 45 компаний из России и третьих стран
ЕК предложила ввести санкции против 45 компаний из России и третьих стран - 19.09.2025, ПРАЙМ
ЕК предложила ввести санкции против 45 компаний из России и третьих стран
Еврокомиссия в 19-м пакете санкций против РФ предложила ввести санкции против 45 компаний из России и третьих стран, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T15:19+0300
2025-09-19T15:19+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
урсула фон дер ляйен
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия в 19-м пакете санкций против РФ предложила ввести санкции против 45 компаний из России и третьих стран, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. "Мы также добавляем (в санкционный список - ред.) 45 компаний из России и третьих стран", - сказала она в опубликованном на сайте ЕК видеообращении. Утверждается, что эти компании якобы "оказывают прямую или косвенную поддержку российскому военно-промышленному комплексу".
https://1prime.ru/20250919/ek--862511736.html
рф
россия, мировая экономика, рф, урсула фон дер ляйен, ек
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Урсула фон дер Ляйен, ЕК
15:19 19.09.2025
 
ЕК предложила ввести санкции против 45 компаний из России и третьих стран

Фон дер Ляйен предложила ввести санкции против 45 российских компаний

© fotolia.com / moonrun
Флаг евросоюза
Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
© fotolia.com / moonrun
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия в 19-м пакете санкций против РФ предложила ввести санкции против 45 компаний из России и третьих стран, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Мы также добавляем (в санкционный список - ред.) 45 компаний из России и третьих стран", - сказала она в опубликованном на сайте ЕК видеообращении.
Утверждается, что эти компании якобы "оказывают прямую или косвенную поддержку российскому военно-промышленному комплексу".
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
ЕК предложила использовать российские активы для кредитов Украине
15:13
 
Экономика
РОССИЯ
Мировая экономика
РФ
Урсула фон дер Ляйен
ЕК
 
 
