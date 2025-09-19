https://1prime.ru/20250919/ek--862512218.html
ЕК предложила ввести санкции против 45 компаний из России и третьих стран

Еврокомиссия в 19-м пакете санкций против РФ предложила ввести санкции против 45 компаний из России и третьих стран, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия в 19-м пакете санкций против РФ предложила ввести санкции против 45 компаний из России и третьих стран, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. "Мы также добавляем (в санкционный список - ред.) 45 компаний из России и третьих стран", - сказала она в опубликованном на сайте ЕК видеообращении. Утверждается, что эти компании якобы "оказывают прямую или косвенную поддержку российскому военно-промышленному комплексу".
