ЕК предложила ввести санкции против криптовалютных платформ

Европейская комиссия предложила в рамках 19-го пакета санкций меры против криптовалютных платформ, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. | 19.09.2025, ПРАЙМ
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Европейская комиссия предложила в рамках 19-го пакета санкций меры против криптовалютных платформ, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Впервые наши ограничительные меры затронут криптовалютные платформы", - сказала она в видеообращении.
