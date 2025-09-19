Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК предложила ввести санкции против криптовалютных платформ - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250919/ek-862510596.html
ЕК предложила ввести санкции против криптовалютных платформ
ЕК предложила ввести санкции против криптовалютных платформ - 19.09.2025, ПРАЙМ
ЕК предложила ввести санкции против криптовалютных платформ
Европейская комиссия предложила в рамках 19-го пакета санкций меры против криптовалютных платформ, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T14:59+0300
2025-09-19T14:59+0300
экономика
финансы
банки
урсула фон дер ляйен
https://cdnn.1prime.ru/img/83299/62/832996272_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_eeb7b8c3612956be0e8a925a2e7e0829.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Европейская комиссия предложила в рамках 19-го пакета санкций меры против криптовалютных платформ, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Впервые наши ограничительные меры затронут криптовалютные платформы", - сказала она в видеообращении.
https://1prime.ru/20250919/tsb--862508439.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83299/62/832996272_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_5ef084da86293865a3e2ffd70210f0f7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, урсула фон дер ляйен
Экономика, Финансы, Банки, Урсула фон дер Ляйен
14:59 19.09.2025
 
ЕК предложила ввести санкции против криптовалютных платформ

Фон дер Ляйен: ЕС может ввести санкции против криптовалютных платформ

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкBitcoin
Bitcoin - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Bitcoin. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Европейская комиссия предложила в рамках 19-го пакета санкций меры против криптовалютных платформ, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Впервые наши ограничительные меры затронут криптовалютные платформы", - сказала она в видеообращении.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
ЦБ закрепит правовой режим ценных бумаг, привязанных к криптовалютам
14:21
 
ЭкономикаФинансыБанкиУрсула фон дер Ляйен
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала