На Западе раскрыли, к чему приведет решение Европы по российским деньгам
Гленн Дизен: манипуляции ЕС с российскими активами подорвут доверие мира к нему
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Действия Европы с российскими активами могут привести к потере доверия к объединению со стороны всего мира, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в соцсети X.
На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине новый кредит, обеспеченный замороженными российскими активами.
“ЕС хочет украсть российские активы, не называя это кражей. Например, использовать российские активы для покупки беспроцентных облигаций ЕС. Следствие этого в том, что ЕС не может позволить себе прекратить конфликт, поскольку объединение не может вернуть украденные средства. Кроме того, мир больше никогда не будет доверять Европе”, — предупредил профессор.
Дизен подчеркнул, что организация может фактически совершить кражу российских средств.
С началом спецоперации США и другие страны из группы G7, а также ЕС, заморозили почти половину российского валютного резерва объемом около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро удерживаются в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской компании Euroclear, одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем в мире.
Российский МИД неоднократно называл такие действия кражей, отмечая, что жертвами стали как суммы частных лиц, так и государственные средства.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что если замороженные российские активы будут конфискованы, то это ускорит движение в сторону региональных финансовых институтов.