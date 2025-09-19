https://1prime.ru/20250919/evropa-862477484.html

На Западе раскрыли, к чему приведет решение Европы по российским деньгам

МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Действия Европы с российскими активами могут привести к потере доверия к объединению со стороны всего мира, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в соцсети X.“ЕС хочет украсть российские активы, не называя это кражей. Например, использовать российские активы для покупки беспроцентных облигаций ЕС. Следствие этого в том, что ЕС не может позволить себе прекратить конфликт, поскольку объединение не может вернуть украденные средства. Кроме того, мир больше никогда не будет доверять Европе”, — предупредил профессор.Дизен подчеркнул, что организация может фактически совершить кражу российских средств.С началом спецоперации США и другие страны из группы G7, а также ЕС, заморозили почти половину российского валютного резерва объемом около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро удерживаются в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской компании Euroclear, одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем в мире.Российский МИД неоднократно называл такие действия кражей, отмечая, что жертвами стали как суммы частных лиц, так и государственные средства.Президент Владимир Путин подчеркивал, что если замороженные российские активы будут конфискованы, то это ускорит движение в сторону региональных финансовых институтов.

2025

