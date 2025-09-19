Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли, к чему приведет решение Европы по российским деньгам - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250919/evropa-862477484.html
На Западе раскрыли, к чему приведет решение Европы по российским деньгам
На Западе раскрыли, к чему приведет решение Европы по российским деньгам - 19.09.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, к чему приведет решение Европы по российским деньгам
Действия Европы с российскими активами могут привести к потере доверия к объединению со стороны всего мира, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T01:51+0300
2025-09-19T01:51+0300
мировая экономика
европа
запад
сша
владимир путин
ес
euroclear
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Действия Европы с российскими активами могут привести к потере доверия к объединению со стороны всего мира, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в соцсети X.“ЕС хочет украсть российские активы, не называя это кражей. Например, использовать российские активы для покупки беспроцентных облигаций ЕС. Следствие этого в том, что ЕС не может позволить себе прекратить конфликт, поскольку объединение не может вернуть украденные средства. Кроме того, мир больше никогда не будет доверять Европе”, — предупредил профессор.Дизен подчеркнул, что организация может фактически совершить кражу российских средств.С началом спецоперации США и другие страны из группы G7, а также ЕС, заморозили почти половину российского валютного резерва объемом около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро удерживаются в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской компании Euroclear, одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем в мире.Российский МИД неоднократно называл такие действия кражей, отмечая, что жертвами стали как суммы частных лиц, так и государственные средства.Президент Владимир Путин подчеркивал, что если замороженные российские активы будут конфискованы, то это ускорит движение в сторону региональных финансовых институтов.
https://1prime.ru/20250917/peskov-862384760.html
https://1prime.ru/20250916/neft-862344583.html
европа
запад
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_e6b4c36caa270d8360a35591882b2cda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, европа, запад, сша, владимир путин, ес, euroclear, мид
Мировая экономика, ЕВРОПА, ЗАПАД, США, Владимир Путин, ЕС, Euroclear, МИД
01:51 19.09.2025
 
На Западе раскрыли, к чему приведет решение Европы по российским деньгам

Гленн Дизен: манипуляции ЕС с российскими активами подорвут доверие мира к нему

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Действия Европы с российскими активами могут привести к потере доверия к объединению со стороны всего мира, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в соцсети X.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине новый кредит, обеспеченный замороженными российскими активами.

“ЕС хочет украсть российские активы, не называя это кражей. Например, использовать российские активы для покупки беспроцентных облигаций ЕС. Следствие этого в том, что ЕС не может позволить себе прекратить конфликт, поскольку объединение не может вернуть украденные средства. Кроме того, мир больше никогда не будет доверять Европе”, — предупредил профессор.
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Песков рассказал об ошибочном мнении Европы по поводу санкций против России
17 сентября, 13:19
Дизен подчеркнул, что организация может фактически совершить кражу российских средств.
С началом спецоперации США и другие страны из группы G7, а также ЕС, заморозили почти половину российского валютного резерва объемом около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро удерживаются в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской компании Euroclear, одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем в мире.
Российский МИД неоднократно называл такие действия кражей, отмечая, что жертвами стали как суммы частных лиц, так и государственные средства.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что если замороженные российские активы будут конфискованы, то это ускорит движение в сторону региональных финансовых институтов.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Трамп снова призвал Европу отказаться от российской нефти
16 сентября, 17:16
 
Мировая экономикаЕВРОПАЗАПАДСШАВладимир ПутинЕСEuroclearМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала