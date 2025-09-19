Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Якушев рассказал о кандидатах в депутаты Госдумы - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250919/jakushev-862476235.html
Якушев рассказал о кандидатах в депутаты Госдумы
Якушев рассказал о кандидатах в депутаты Госдумы - 19.09.2025, ПРАЙМ
Якушев рассказал о кандидатах в депутаты Госдумы
Депутаты, которые достойно представляли свои субъекты, принимали участие в разработке законопроектов и активно участвовали в партийной жизни, попадут в списки... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T00:15+0300
2025-09-19T00:15+0300
россия
общество
экономика
госдума
единая россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862476235.jpg?1758230157
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Депутаты, которые достойно представляли свои субъекты, принимали участие в разработке законопроектов и активно участвовали в партийной жизни, попадут в списки кандидатов на выборы в Госдуму в 2026 году, рассказал секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев. "Если депутат на сегодняшний день активно работал в своем округе, достойно представлял свой субъект в Государственной Думе, принимал участие в разработке законопроектов и активно участвовал в партийной жизни, это те принципы, по которым мы будем выбирать кандидатов в депутаты. Конечно, будут консультации с регионами, позиция регионов однозначно важна", - сказал Якушев журналистам. Также кандидатам предстоит пройти предварительное голосование партии. Выборы депутатов Государственной думы пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , госдума, единая россия
РОССИЯ, Общество , Экономика, Госдума, Единая Россия
00:15 19.09.2025
 
Якушев рассказал о кандидатах в депутаты Госдумы

Якушев: в списки кандидатов в ГД попадут те, кто достойно представлял регион

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Депутаты, которые достойно представляли свои субъекты, принимали участие в разработке законопроектов и активно участвовали в партийной жизни, попадут в списки кандидатов на выборы в Госдуму в 2026 году, рассказал секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев.
"Если депутат на сегодняшний день активно работал в своем округе, достойно представлял свой субъект в Государственной Думе, принимал участие в разработке законопроектов и активно участвовал в партийной жизни, это те принципы, по которым мы будем выбирать кандидатов в депутаты. Конечно, будут консультации с регионами, позиция регионов однозначно важна", - сказал Якушев журналистам.
Также кандидатам предстоит пройти предварительное голосование партии.
Выборы депутатов Государственной думы пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоГосдумаЕдиная Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала