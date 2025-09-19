https://1prime.ru/20250919/jakushev-862476235.html
Якушев рассказал о кандидатах в депутаты Госдумы
2025-09-19T00:15+0300
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Депутаты, которые достойно представляли свои субъекты, принимали участие в разработке законопроектов и активно участвовали в партийной жизни, попадут в списки кандидатов на выборы в Госдуму в 2026 году, рассказал секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев.
"Если депутат на сегодняшний день активно работал в своем округе, достойно представлял свой субъект в Государственной Думе, принимал участие в разработке законопроектов и активно участвовал в партийной жизни, это те принципы, по которым мы будем выбирать кандидатов в депутаты. Конечно, будут консультации с регионами, позиция регионов однозначно важна", - сказал Якушев журналистам.
Также кандидатам предстоит пройти предварительное голосование партии.
Выборы депутатов Государственной думы пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года.
