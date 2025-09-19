Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
19.09.2025
Россия выделила 700 квот на обучение в вузах для граждан Киргизии
Россия выделила 700 квот на обучение в вузах для граждан Киргизии
Правительство России выделило 700 квот на обучение в вузах страны для граждан Киргизии, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе посольства РФ в Бишкеке. | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T11:51+0300
БИШКЕК, 19 сен – ПРАЙМ. Правительство России выделило 700 квот на обучение в вузах страны для граждан Киргизии, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе посольства РФ в Бишкеке. "Начался прием документов на обучение в вузах России в 2026/27 учебном году по квотам Правительства России. Квота Правительства России включает бесплатное обучение на бюджетном месте, предоставление общежития и стипендию. У граждан Кыргызстана есть возможность поступить на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры и дополнительного профессионального образования. На 2026/27 учебный год Кыргызстану выделено 700 квот", - говорится в сообщении. Отмечается, что у всех, кто думает об обучении в России, 24 сентября будет возможность получить консультации по поступлению на бюджет и встретиться с представителями 30 ведущих российских университетов на выставке в Киргизско-Российском Славянском университете в рамках II образовательного форума двух стран.
11:51 19.09.2025
 
Россия выделила 700 квот на обучение в вузах для граждан Киргизии

БИШКЕК, 19 сен – ПРАЙМ. Правительство России выделило 700 квот на обучение в вузах страны для граждан Киргизии, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе посольства РФ в Бишкеке.
"Начался прием документов на обучение в вузах России в 2026/27 учебном году по квотам Правительства России. Квота Правительства России включает бесплатное обучение на бюджетном месте, предоставление общежития и стипендию. У граждан Кыргызстана есть возможность поступить на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры и дополнительного профессионального образования. На 2026/27 учебный год Кыргызстану выделено 700 квот", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у всех, кто думает об обучении в России, 24 сентября будет возможность получить консультации по поступлению на бюджет и встретиться с представителями 30 ведущих российских университетов на выставке в Киргизско-Российском Славянском университете в рамках II образовательного форума двух стран.
