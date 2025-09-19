https://1prime.ru/20250919/kirgiziya-862496934.html

Россия выделила 700 квот на обучение в вузах для граждан Киргизии

Россия выделила 700 квот на обучение в вузах для граждан Киргизии - 19.09.2025, ПРАЙМ

Россия выделила 700 квот на обучение в вузах для граждан Киргизии

Правительство России выделило 700 квот на обучение в вузах страны для граждан Киргизии, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе посольства РФ в Бишкеке. | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T11:51+0300

2025-09-19T11:51+0300

2025-09-19T11:51+0300

экономика

россия

общество

киргизия

рф

бишкек

https://cdnn.1prime.ru/img/75846/29/758462965_0:155:3021:1854_1920x0_80_0_0_3cbffdb0e399378f35c28b669ba927e9.jpg

БИШКЕК, 19 сен – ПРАЙМ. Правительство России выделило 700 квот на обучение в вузах страны для граждан Киргизии, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе посольства РФ в Бишкеке. "Начался прием документов на обучение в вузах России в 2026/27 учебном году по квотам Правительства России. Квота Правительства России включает бесплатное обучение на бюджетном месте, предоставление общежития и стипендию. У граждан Кыргызстана есть возможность поступить на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры и дополнительного профессионального образования. На 2026/27 учебный год Кыргызстану выделено 700 квот", - говорится в сообщении. Отмечается, что у всех, кто думает об обучении в России, 24 сентября будет возможность получить консультации по поступлению на бюджет и встретиться с представителями 30 ведущих российских университетов на выставке в Киргизско-Российском Славянском университете в рамках II образовательного форума двух стран.

https://1prime.ru/20250916/gosduma-862338891.html

киргизия

рф

бишкек

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , киргизия, рф, бишкек