2025-09-19T06:23+0300
2025-09-19T06:23+0300
технологии
экономика
ран
технологии, ран
Технологии, Экономика, РАН
06:23 19.09.2025
 
Российские ученые активно помогают экономике, заявил Красников

Глава РАН Красников: российские ученые активно помогают экономике

МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. Российские ученые активно помогают экономике как с точки зрения прогнозирования, так и в области народного хозяйства, заявил РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников.
"Во-первых, члены РАН по экономическим вопросам активно взаимодействуют с Минэкономразвития России по части прогнозов. По налоговым изменениям, которые в прошлом году произошли для нашего бизнеса и для физических лиц, Академия наук также проводила анализ, давала свои замечания и предложения. Мы также активно работаем с точки зрения конечной продукции народного хозяйства", - сказал Красников.
Например, академик Александр Иноземцев работает над созданием двигателей для авиации, другие ученые работают в области создания новых материалов, аддитивных технологий в космической сфере, в отрасли редкоземельных металлов, в энергетике, пояснил глава РАН.
"Наши исследователи активно работают и сфере сельхознаук, что позволяет решать проблемы продовольственной безопасности, обеспечивать высокую урожайность, решая задачи в области селекции, животноводства. Сегодня, наверное, нет ни одной отрасли, где бы мы не участвовали", - добавил академик.
По его словам, в добыче полезных ископаемых, например, это и разработка оборудования, и участие специалистов в разведке, чтобы оценить возможности региона с точки зрения оптимальной технологии извлечения ресурсов из недр.
"И это лишь малая часть. Сегодня Российская академия наук в своей работе пронизывает все сферы", - заключил ученый.
ЭкономикаТехнологииРАН
 
 
