Медведев назвал "психоделическим" проект конвенции по Украине - 19.09.2025
Медведев назвал "психоделическим" проект конвенции по Украине
19.09.2025
россия
общество
рф
украина
дмитрий медведев
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859675207_0:20:2679:1527_1920x0_80_0_0_f687c82535b761c387a1cc15f416dfbf.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. РФ жестко отреагирует на возможное принятие конвенции о "международной комиссии" по рассмотрению претензий для Украины, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Наша жесткая реакция на это не заставит себя ждать. Запредельная глупость авторов этого проекта не освободит их от ответственности и возмездия", - написал Медведев в своём канале в Max. Проект конвенции о создании международной претензионной комиссии для Украины он назвал "психоделическим".
россия, общество, рф, украина, дмитрий медведев, совбез
Медведев назвал "психоделическим" проект конвенции по Украине

© РИА Новости . Екатерина Штукина
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Медведев высказался о выходе России из Совета Европы
