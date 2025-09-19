https://1prime.ru/20250919/medvedev-862498529.html
Медведев назвал "психоделическим" проект конвенции по Украине
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. РФ жестко отреагирует на возможное принятие конвенции о "международной комиссии" по рассмотрению претензий для Украины, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Наша жесткая реакция на это не заставит себя ждать. Запредельная глупость авторов этого проекта не освободит их от ответственности и возмездия", - написал Медведев в своём канале в Max. Проект конвенции о создании международной претензионной комиссии для Украины он назвал "психоделическим".
