Медведев назвал "психоделическим" проект конвенции по Украине

Медведев назвал "психоделическим" проект конвенции по Украине

2025-09-19T12:10+0300

россия

общество

рф

украина

дмитрий медведев

совбез

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. РФ жестко отреагирует на возможное принятие конвенции о "международной комиссии" по рассмотрению претензий для Украины, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Наша жесткая реакция на это не заставит себя ждать. Запредельная глупость авторов этого проекта не освободит их от ответственности и возмездия", - написал Медведев в своём канале в Max. Проект конвенции о создании международной претензионной комиссии для Украины он назвал "психоделическим".

рф

украина

