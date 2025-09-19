Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Приморье возбудили дело после схода 19 вагонов с рельсов - 19.09.2025
В Приморье возбудили дело после схода 19 вагонов с рельсов
ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено в связи со сходом с рельсов 19 вагонов в Приморском крае, сообщает восточное СУТ СК России. Шестого августа на перегоне Артем-3 - Шкотово Дальневосточной железной дороги в Приморском крае произошел сход 19 вагонов с углем, следовавших в составе поезда из 63 вагонов. Опрокидывания не допущено. Надзорное ведомство сообщало, что пострадавших нет, ущерб устанавливается. "Следователями Приморского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении. Размер ущерба составил более 1 миллиона рублей. Следователями СУТ СК РФ проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
В Приморье возбудили дело после схода 19 вагонов с рельсов

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено в связи со сходом с рельсов 19 вагонов в Приморском крае, сообщает восточное СУТ СК России.
Шестого августа на перегоне Артем-3 - Шкотово Дальневосточной железной дороги в Приморском крае произошел сход 19 вагонов с углем, следовавших в составе поезда из 63 вагонов. Опрокидывания не допущено. Надзорное ведомство сообщало, что пострадавших нет, ущерб устанавливается.
"Следователями Приморского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.
Размер ущерба составил более 1 миллиона рублей.
Следователями СУТ СК РФ проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
 
