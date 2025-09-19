https://1prime.ru/20250919/primore-862479989.html
В Приморье возбудили дело после схода 19 вагонов с рельсов
В Приморье возбудили дело после схода 19 вагонов с рельсов - 19.09.2025, ПРАЙМ
В Приморье возбудили дело после схода 19 вагонов с рельсов
Уголовное дело возбуждено в связи со сходом с рельсов 19 вагонов в Приморском крае, сообщает восточное СУТ СК России. | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T06:05+0300
2025-09-19T06:05+0300
2025-09-19T06:05+0300
бизнес
экономика
россия
приморский край
рф
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862479989.jpg?1758251118
ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено в связи со сходом с рельсов 19 вагонов в Приморском крае, сообщает восточное СУТ СК России.
Шестого августа на перегоне Артем-3 - Шкотово Дальневосточной железной дороги в Приморском крае произошел сход 19 вагонов с углем, следовавших в составе поезда из 63 вагонов. Опрокидывания не допущено. Надзорное ведомство сообщало, что пострадавших нет, ущерб устанавливается.
"Следователями Приморского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.
Размер ущерба составил более 1 миллиона рублей.
Следователями СУТ СК РФ проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
приморский край
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, приморский край, рф, ск рф
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РФ, СК РФ
В Приморье возбудили дело после схода 19 вагонов с рельсов
В Приморье возбудили уголовное дело после схода 19 вагонов с углем
ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено в связи со сходом с рельсов 19 вагонов в Приморском крае, сообщает восточное СУТ СК России.
Шестого августа на перегоне Артем-3 - Шкотово Дальневосточной железной дороги в Приморском крае произошел сход 19 вагонов с углем, следовавших в составе поезда из 63 вагонов. Опрокидывания не допущено. Надзорное ведомство сообщало, что пострадавших нет, ущерб устанавливается.
"Следователями Приморского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.
Размер ущерба составил более 1 миллиона рублей.
Следователями СУТ СК РФ проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.