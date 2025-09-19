Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РАН восстанавливает связи ученых с промышленностью, заявил Красников - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250919/ran-862478631.html
РАН восстанавливает связи ученых с промышленностью, заявил Красников
РАН восстанавливает связи ученых с промышленностью, заявил Красников - 19.09.2025, ПРАЙМ
РАН восстанавливает связи ученых с промышленностью, заявил Красников
Российская академия наук работает над тем, чтобы восстановить разрушенные еще в 1990-х годах связи ученых с промышленностью, которая должна использовать новые... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T03:34+0300
2025-09-19T04:05+0300
технологии
экономика
общество
ран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862478631.jpg?1758243951
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Российская академия наук работает над тем, чтобы восстановить разрушенные еще в 1990-х годах связи ученых с промышленностью, которая должна использовать новые разработки, это необходимо сделать для обеспечения технологического суверенитета России, заявил в интервью РИА Новости президент РАН академик Геннадий Красников. По его словам, РАН ставит задачу обеспечить суверенитет России в новых технологиях, в том числе для промышленности и обеспечения качества жизни людей. "В этом отношении происходит разворот не только Академии наук, но и всей нашей страны. Если до 2022 года нам казалось, что ничего страшного не будет, если мы что-то недоисследуем – купим у других, то сегодняшний мир показывает: если страна хочет быть действительно суверенной, она должна максимально обеспечивать себя сама – в первую очередь научными разработками", - сказал Красников. Сейчас в российской науке приходится очень много наверстывать из того, что было упущено с 1990-х годов, добавил глава РАН. "Приходится восстанавливать связь с промышленностью, с отраслевыми, с прикладными институтами. Сегодня мы все эти цепочки заново выстраиваем", - отметил Красников. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , ран
Технологии, Экономика, Общество , РАН
03:34 19.09.2025 (обновлено: 04:05 19.09.2025)
 
РАН восстанавливает связи ученых с промышленностью, заявил Красников

Красников: технологический суверенитет невозможен без связи науки и производства

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Российская академия наук работает над тем, чтобы восстановить разрушенные еще в 1990-х годах связи ученых с промышленностью, которая должна использовать новые разработки, это необходимо сделать для обеспечения технологического суверенитета России, заявил в интервью РИА Новости президент РАН академик Геннадий Красников.
По его словам, РАН ставит задачу обеспечить суверенитет России в новых технологиях, в том числе для промышленности и обеспечения качества жизни людей.
"В этом отношении происходит разворот не только Академии наук, но и всей нашей страны. Если до 2022 года нам казалось, что ничего страшного не будет, если мы что-то недоисследуем – купим у других, то сегодняшний мир показывает: если страна хочет быть действительно суверенной, она должна максимально обеспечивать себя сама – в первую очередь научными разработками", - сказал Красников.
Сейчас в российской науке приходится очень много наверстывать из того, что было упущено с 1990-х годов, добавил глава РАН.
"Приходится восстанавливать связь с промышленностью, с отраслевыми, с прикладными институтами. Сегодня мы все эти цепочки заново выстраиваем", - отметил Красников.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
ЭкономикаТехнологииОбществоРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала