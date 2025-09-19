https://1prime.ru/20250919/ran-862478631.html

РАН восстанавливает связи ученых с промышленностью, заявил Красников

РАН восстанавливает связи ученых с промышленностью, заявил Красников - 19.09.2025, ПРАЙМ

РАН восстанавливает связи ученых с промышленностью, заявил Красников

Российская академия наук работает над тем, чтобы восстановить разрушенные еще в 1990-х годах связи ученых с промышленностью, которая должна использовать новые... | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T03:34+0300

2025-09-19T03:34+0300

2025-09-19T04:05+0300

технологии

экономика

общество

ран

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862478631.jpg?1758243951

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Российская академия наук работает над тем, чтобы восстановить разрушенные еще в 1990-х годах связи ученых с промышленностью, которая должна использовать новые разработки, это необходимо сделать для обеспечения технологического суверенитета России, заявил в интервью РИА Новости президент РАН академик Геннадий Красников. По его словам, РАН ставит задачу обеспечить суверенитет России в новых технологиях, в том числе для промышленности и обеспечения качества жизни людей. "В этом отношении происходит разворот не только Академии наук, но и всей нашей страны. Если до 2022 года нам казалось, что ничего страшного не будет, если мы что-то недоисследуем – купим у других, то сегодняшний мир показывает: если страна хочет быть действительно суверенной, она должна максимально обеспечивать себя сама – в первую очередь научными разработками", - сказал Красников. Сейчас в российской науке приходится очень много наверстывать из того, что было упущено с 1990-х годов, добавил глава РАН. "Приходится восстанавливать связь с промышленностью, с отраслевыми, с прикладными институтами. Сегодня мы все эти цепочки заново выстраиваем", - отметил Красников. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , ран