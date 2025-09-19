Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК предложила внести в санкционный список российские и иностранные банки - 19.09.2025
ЕК предложила внести в санкционный список российские и иностранные банки
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия в 19-м пакете санкций против России предложила внести в список санкций дополнительные банки, как российские, так и иностранные, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Мы вводим запрет на транзакции для дополнительных банков в России и для банков в третьих странах", - сказала она в видеообращении, опубликованном на сайте ЕК.По слова фон дер Ляйен, это делается для "устранения финансовых лазеек", которые Россия якобы "использует для обхода санкций".
ес, ек, урсула фон дер ляйен, банки, финансы, россия
Экономика, ЕС, ЕК, Урсула фон дер Ляйен, Банки, Финансы, РОССИЯ
14:58 19.09.2025 (обновлено: 15:08 19.09.2025)
 
ЕК предложила внести в санкционный список российские и иностранные банки

Фон дер Ляйен: ЕК хочет запретить транзакции для российских и иностранных банков

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Еврокомиссия. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия в 19-м пакете санкций против России предложила внести в список санкций дополнительные банки, как российские, так и иностранные, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Мы вводим запрет на транзакции для дополнительных банков в России и для банков в третьих странах", - сказала она в видеообращении, опубликованном на сайте ЕК.
По слова фон дер Ляйен, это делается для "устранения финансовых лазеек", которые Россия якобы "использует для обхода санкций".
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
ЕК намерена полностью запретить импорт российского СПГ
ЭкономикаЕСЕКУрсула фон дер ЛяйенБанкиФинансыРОССИЯ
 
 
