https://1prime.ru/20250919/sanktsii-862510484.html

ЕК предложила внести в санкционный список российские и иностранные банки

ЕК предложила внести в санкционный список российские и иностранные банки - 19.09.2025, ПРАЙМ

ЕК предложила внести в санкционный список российские и иностранные банки

Еврокомиссия в 19-м пакете санкций против России предложила внести в список санкций дополнительные банки, как российские, так и иностранные, заявила глава ЕК... | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T14:58+0300

2025-09-19T14:58+0300

2025-09-19T15:08+0300

экономика

ес

ек

урсула фон дер ляйен

банки

финансы

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия в 19-м пакете санкций против России предложила внести в список санкций дополнительные банки, как российские, так и иностранные, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Мы вводим запрет на транзакции для дополнительных банков в России и для банков в третьих странах", - сказала она в видеообращении, опубликованном на сайте ЕК.По слова фон дер Ляйен, это делается для "устранения финансовых лазеек", которые Россия якобы "использует для обхода санкций".

https://1prime.ru/20250919/ek-862510741.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, ек, урсула фон дер ляйен, банки, финансы, россия