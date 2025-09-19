https://1prime.ru/20250919/sanktsii-862510484.html
ЕК предложила внести в санкционный список российские и иностранные банки
ЕК предложила внести в санкционный список российские и иностранные банки - 19.09.2025, ПРАЙМ
ЕК предложила внести в санкционный список российские и иностранные банки
Еврокомиссия в 19-м пакете санкций против России предложила внести в список санкций дополнительные банки, как российские, так и иностранные, заявила глава ЕК... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T14:58+0300
2025-09-19T14:58+0300
2025-09-19T15:08+0300
экономика
ес
ек
урсула фон дер ляйен
банки
финансы
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия в 19-м пакете санкций против России предложила внести в список санкций дополнительные банки, как российские, так и иностранные, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Мы вводим запрет на транзакции для дополнительных банков в России и для банков в третьих странах", - сказала она в видеообращении, опубликованном на сайте ЕК.По слова фон дер Ляйен, это делается для "устранения финансовых лазеек", которые Россия якобы "использует для обхода санкций".
https://1prime.ru/20250919/ek-862510741.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, ек, урсула фон дер ляйен, банки, финансы, россия
Экономика, ЕС, ЕК, Урсула фон дер Ляйен, Банки, Финансы, РОССИЯ
ЕК предложила внести в санкционный список российские и иностранные банки
Фон дер Ляйен: ЕК хочет запретить транзакции для российских и иностранных банков