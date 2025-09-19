https://1prime.ru/20250919/shadaev-862482014.html
Минцифры и Минобороны обсудят использование золотого диапазона для 5G
КАЗАНЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Минцифры и Минобороны РФ создают рабочую группу, где обсудят возможность использования частот золотого диапазона для сетей 5G, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах Kazan Digital Week.
"Золотой диапазон" - это полоса 3,4-3,8 ГГц, которая считается наилучшей для высокоскоростной передачи данных в формате 5G. Сейчас он занят большим количеством пользователей, в том числе спецслужбами. Вопрос высвобождения этого диапазона для 5G обсуждается уже долгое время.
"Минцифры и Минобороны создают рабочую группу по 5G. По изучению возможностей его ("золотого диапазона" - ред.) использования. Принято решение о создании рабочей группы", - сказал Шадаев, уточнив, что такая работа ведется по поручению президента.
Он отметил, что условия и необходимый объем финансирования для конверсии будут проработаны до конца года. "То есть саму техническую возможность и в случае наличия технической возможности необходимый объем финансирования конверсии", - сказал Шадаев.
В апреле Шадаев сообщал, что Минцифры РФ
возобновило дискуссию по "золотому диапазону" частот. А в июне он уточнил, что допускает возможность использования частот "золотого диапазона" для 5G в некоторых регионах - можно начать с городов, расположенных дальше от центра.
Аукцион на лицензии для построения сетей 5G в России пройдет до конца 2025 года, начальная цена лотов - 26,2 миллиарда рублей и 21,2 миллиарда рублей, Минцифры утвердило соответствующий приказ.
На аукцион будет выставлено два лота в полосе радиочастот 4800-4990 МГц, их начальная стоимость составит 26,2 миллиарда рублей и 21,2 миллиарда рублей. Победители торгов принимают на себя обязательства, в том числе связанные с соблюдением графика покрытия связью городов с численностью населения более 1 миллиона человек и количеству установленных базовых станций, отметили в министерстве.
