https://1prime.ru/20250919/smi-862498929.html
ЕК предложит запретить импорт российского СПГ к 2027 году, пишет Reuters
ЕК предложит запретить импорт российского СПГ к 2027 году, пишет Reuters - 19.09.2025, ПРАЙМ
ЕК предложит запретить импорт российского СПГ к 2027 году, пишет Reuters
Еврокомиссия предложит ввести запрет на импорт российского СПГ к 1 января 2027 года, на год раньше запланированного срока, передает агентство Reuters со ссылкой | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T12:10+0300
2025-09-19T12:10+0300
2025-09-19T12:10+0300
энергетика
россия
газ
ек
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия предложит ввести запрет на импорт российского СПГ к 1 января 2027 года, на год раньше запланированного срока, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. "Еврокомиссия предложит запретить импорт российского СПГ к 1 января 2027 года, на год раньше запланированного срока, в рамках 19-го пакета санкций против Москвы", - пишет агентство.
https://1prime.ru/20250918/otkaz-862437325.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, газ, ек, ес
Энергетика, РОССИЯ, Газ, ЕК, ЕС
ЕК предложит запретить импорт российского СПГ к 2027 году, пишет Reuters
Reuters: ЕК хочет запретить импорт российского СПГ к 1 января 2027 года