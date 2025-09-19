Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии набросились на эстонского депутата за слова о Сталине - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250919/stalin-862477024.html
В Финляндии набросились на эстонского депутата за слова о Сталине
В Финляндии набросились на эстонского депутата за слова о Сталине - 19.09.2025, ПРАЙМ
В Финляндии набросились на эстонского депутата за слова о Сталине
СССР, в отличие от нацистской Германии, прилагал все усилия, чтобы избежать начала Второй мировой войны, отметил в соцсети X профессор и специалист в области... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T00:58+0300
2025-09-19T00:58+0300
германия
запад
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/82716/51/827165176_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_ed6350ef4b235b825340fd5e1948e246.jpg
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. СССР, в отличие от нацистской Германии, прилагал все усилия, чтобы избежать начала Второй мировой войны, отметил в соцсети X профессор и специалист в области геополитики Туомас Малинен.“Что за чушь собачья. Сталин делал практически все, чтобы избежать войны, а Гитлер начал планировать захватническую войну еще с момента своего вступления в должность канцлера в январе 1933 года”, — подчеркнул эксперт. Профессор также напомнил, что на тайной встрече Генерального штаба лидер третьего рейха открыто объявил, что целью Германии была война.Ранее, в апреле, президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время Запад пересматривает результаты Второй мировой войны и роль СССР в победе над нацизмом, преследуя свои политические интересы.
https://1prime.ru/20250904/sssr-861802275.html
https://1prime.ru/20250220/tramp-855094492.html
германия
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82716/51/827165176_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4a82d8c69a9831987a2412cfff9b83ab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, запад, владимир путин
ГЕРМАНИЯ, ЗАПАД, Владимир Путин
00:58 19.09.2025
 
В Финляндии набросились на эстонского депутата за слова о Сталине

Профессор Туомас Малинен: Сталин не несет вину за начало Второй мировой войны

© РИА Новости . Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкФлаг СССР
Флаг СССР - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Флаг СССР. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. СССР, в отличие от нацистской Германии, прилагал все усилия, чтобы избежать начала Второй мировой войны, отметил в соцсети X профессор и специалист в области геополитики Туомас Малинен.

В среду эстонский парламентарий Марко Михкельсон написал в посте в X, что Советский Союз избежал наказания как якобы один из инициаторов Второй мировой войны.

Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
На Западе высмеяли заявление Каллас об СССР и Китае
4 сентября, 18:54
“Что за чушь собачья. Сталин делал практически все, чтобы избежать войны, а Гитлер начал планировать захватническую войну еще с момента своего вступления в должность канцлера в январе 1933 года”, — подчеркнул эксперт.
Профессор также напомнил, что на тайной встрече Генерального штаба лидер третьего рейха открыто объявил, что целью Германии была война.
Ранее, в апреле, президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время Запад пересматривает результаты Второй мировой войны и роль СССР в победе над нацизмом, преследуя свои политические интересы.
47-й президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
Американский дипломат обвинил Трампа в исполнении "мечты Сталина"
20 февраля, 10:20
 
ГЕРМАНИЯЗАПАДВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала