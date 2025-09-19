https://1prime.ru/20250919/stalin-862477024.html
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. СССР, в отличие от нацистской Германии, прилагал все усилия, чтобы избежать начала Второй мировой войны, отметил в соцсети X профессор и специалист в области геополитики Туомас Малинен.“Что за чушь собачья. Сталин делал практически все, чтобы избежать войны, а Гитлер начал планировать захватническую войну еще с момента своего вступления в должность канцлера в январе 1933 года”, — подчеркнул эксперт. Профессор также напомнил, что на тайной встрече Генерального штаба лидер третьего рейха открыто объявил, что целью Германии была война.Ранее, в апреле, президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время Запад пересматривает результаты Второй мировой войны и роль СССР в победе над нацизмом, преследуя свои политические интересы.
