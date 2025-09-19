https://1prime.ru/20250919/ukraina-862480432.html
В США рассказали, что случится с Украиной уже к Новому году
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Бывший офицер американской разведки Тони Шаффер заявил в ходе эфира на YouTube-канале Judging Freedom, что Украина потерпит крах к январю следующего года."Как долго они смогут продержаться? <…> Я думаю, что к январю мы станем свидетелями полного краха украинского государства", — отметил он.Шаффер добавил, что Россия в своем текущем состоянии способна вести боевые действия еще продолжительное время.На этой неделе начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил об успехах практически на всех направлениях в зоне спецоперации. Согласно данным Министерства обороны, в последние сутки украинская армия потеряла до 1395 солдат, пять танков и 16 бронированных машин.
