В США рассказали, что случится с Украиной уже к Новому году - 19.09.2025
Спецоперация на Украине
В США рассказали, что случится с Украиной уже к Новому году
2025-09-19T06:21+0300
2025-09-19T06:21+0300
спецоперация на украине
украина
валерий герасимов
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Бывший офицер американской разведки Тони Шаффер заявил в ходе эфира на YouTube-канале Judging Freedom, что Украина потерпит крах к январю следующего года."Как долго они смогут продержаться? &lt;…&gt; Я думаю, что к январю мы станем свидетелями полного краха украинского государства", — отметил он.Шаффер добавил, что Россия в своем текущем состоянии способна вести боевые действия еще продолжительное время.На этой неделе начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил об успехах практически на всех направлениях в зоне спецоперации. Согласно данным Министерства обороны, в последние сутки украинская армия потеряла до 1395 солдат, пять танков и 16 бронированных машин.
украина, валерий герасимов
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Валерий Герасимов
06:21 19.09.2025
 
В США рассказали, что случится с Украиной уже к Новому году

Разведчик Тони Шаффер: Украину ожидает крах к концу года

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Бывший офицер американской разведки Тони Шаффер заявил в ходе эфира на YouTube-канале Judging Freedom, что Украина потерпит крах к январю следующего года.
"Как долго они смогут продержаться? <…> Я думаю, что к январю мы станем свидетелями полного краха украинского государства", — отметил он.
Шаффер добавил, что Россия в своем текущем состоянии способна вести боевые действия еще продолжительное время.
На этой неделе начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил об успехах практически на всех направлениях в зоне спецоперации. Согласно данным Министерства обороны, в последние сутки украинская армия потеряла до 1395 солдат, пять танков и 16 бронированных машин.
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВалерий Герасимов
 
 
