Британия внесла в санкционные списки два судна

2025-09-19
2025-09-19T16:02+0300
2025-09-19T16:02+0300
ЛОНДОН, 19 сен - ПРАЙМ. Великобритания внесла в санкционные списки два судна, якобы плавающих под российским флагом, следует из сообщения британского минфина. В список внесены танкеры Bavly и Karakuz, якобы плавающие под российским флагом. Оператором судов названа российская компания Nafta-Invest.
