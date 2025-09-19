Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия внесла в санкционные списки два судна - 19.09.2025, ПРАЙМ
Британия внесла в санкционные списки два судна
ЛОНДОН, 19 сен - ПРАЙМ. Великобритания внесла в санкционные списки два судна, якобы плавающих под российским флагом, следует из сообщения британского минфина. В список внесены танкеры Bavly и Karakuz, якобы плавающие под российским флагом. Оператором судов названа российская компания Nafta-Invest.
16:02 19.09.2025
 
Британия внесла в санкционные списки два судна

Британия ввела санкции против двух судов, якобы плавающих под российским флагом

ЛОНДОН, 19 сен - ПРАЙМ. Великобритания внесла в санкционные списки два судна, якобы плавающих под российским флагом, следует из сообщения британского минфина.
В список внесены танкеры Bavly и Karakuz, якобы плавающие под российским флагом. Оператором судов названа российская компания Nafta-Invest.
