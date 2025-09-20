Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос показал, как россияне выбирают отели - 20.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250920/edna-862543387.html
Опрос показал, как россияне выбирают отели
Опрос показал, как россияне выбирают отели - 20.09.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, как россияне выбирают отели
Каждый пятый россиянин выбирает отель или турпоездку только на основании цены, в то же время почти треть учитывает рейтинг и отзывы, следует из данных,... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T08:45+0300
2025-09-20T08:45+0300
туризм
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862543235_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c76cc7d9e99077d81aafbec16286710c.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин выбирает отель или турпоездку только на основании цены, в то же время почти треть учитывает рейтинг и отзывы, следует из данных, представленных в исследовании поставщика решений в сфере коммуникации edna (есть в распоряжении РИА Новости). Там уточнили, что в исследовании приняли участие 2650 человек из всех регионов России, респондентам была предоставлена возможность множественного выбора ответов. Так, 22% россиян выбирают отель или турпоездку для бронирования исключительно по цене. В то же время доля путешественников, которые смотрят описание локации и услуг, составляет 16%. Около 32% опрошенных выбирают место на основе рейтинга и отзывов. А вот в одно и то же место ездят 40% россиян. Около 6% россиян нужна организация тура "под ключ", еще чуть более 7% опрошенных обращаются за помощью к менеджеру для выбора места отдыха. В то же время 9% респондентов, отвечая на вопрос о том, как они выбирают отели или турпоездки, указали на возможность отмены брони.
https://1prime.ru/20250906/vladivostok-861897665.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862543235_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_42bce519fd8278a775952b5e3f418bff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия
Туризм, Бизнес, РОССИЯ
08:45 20.09.2025
 
Опрос показал, как россияне выбирают отели

Каждый пятый россиянин выбирает отель только по цене

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТуристы на пляже
Туристы на пляже - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Туристы на пляже. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин выбирает отель или турпоездку только на основании цены, в то же время почти треть учитывает рейтинг и отзывы, следует из данных, представленных в исследовании поставщика решений в сфере коммуникации edna (есть в распоряжении РИА Новости).
Там уточнили, что в исследовании приняли участие 2650 человек из всех регионов России, респондентам была предоставлена возможность множественного выбора ответов.
Так, 22% россиян выбирают отель или турпоездку для бронирования исключительно по цене. В то же время доля путешественников, которые смотрят описание локации и услуг, составляет 16%. Около 32% опрошенных выбирают место на основе рейтинга и отзывов. А вот в одно и то же место ездят 40% россиян.
Около 6% россиян нужна организация тура "под ключ", еще чуть более 7% опрошенных обращаются за помощью к менеджеру для выбора места отдыха. В то же время 9% респондентов, отвечая на вопрос о том, как они выбирают отели или турпоездки, указали на возможность отмены брони.
Последствия снежного циклона в Приморье - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
Власти Владивостока назвали приоритетом развитие внутреннего туризма
6 сентября, 23:14
 
ТуризмБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала