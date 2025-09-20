https://1prime.ru/20250920/edna-862543387.html
Опрос показал, как россияне выбирают отели
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин выбирает отель или турпоездку только на основании цены, в то же время почти треть учитывает рейтинг и отзывы, следует из данных, представленных в исследовании поставщика решений в сфере коммуникации edna (есть в распоряжении РИА Новости). Там уточнили, что в исследовании приняли участие 2650 человек из всех регионов России, респондентам была предоставлена возможность множественного выбора ответов. Так, 22% россиян выбирают отель или турпоездку для бронирования исключительно по цене. В то же время доля путешественников, которые смотрят описание локации и услуг, составляет 16%. Около 32% опрошенных выбирают место на основе рейтинга и отзывов. А вот в одно и то же место ездят 40% россиян. Около 6% россиян нужна организация тура "под ключ", еще чуть более 7% опрошенных обращаются за помощью к менеджеру для выбора места отдыха. В то же время 9% респондентов, отвечая на вопрос о том, как они выбирают отели или турпоездки, указали на возможность отмены брони.
