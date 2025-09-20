Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД высказался в связи с голосованием СБ ООН о санкциях против Ирана - 20.09.2025
МИД высказался в связи с голосованием СБ ООН о санкциях против Ирана
2025-09-20T13:58+0300
2025-09-20T13:58+0300
экономика
иран
москва
пекин
оон
мид
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Россия, Китай, Пакистан и Алжир высказались в поддержку сохранения режима отмены прежних санкционных резолюций по Ирану в ходе заседания СБ ООН по вопросу восстановления санкций в отношении Тегерана, сообщает МИД РФ."В ходе заседания СБ ООН девятнадцатого сентября Россия вместе с Китаем, Алжиром и Пакистаном решительно высказались в поддержку сохранения режима отмены прежних санкционных резолюций по Исламской Республике Иран (ИРИ). Против этого предсказуемо выступили европейские зачинщики нынешнего набирающего обороты кризиса вокруг иранской ядерной программы, а также США, которые сообща оказывали беспрецедентное давление на непостоянных членов СБ, принуждая солидаризироваться со своей негодной позицией", - говорится в сообщении.Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.
13:58 20.09.2025
 
МИД высказался в связи с голосованием СБ ООН о санкциях против Ирана

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Россия, Китай, Пакистан и Алжир высказались в поддержку сохранения режима отмены прежних санкционных резолюций по Ирану в ходе заседания СБ ООН по вопросу восстановления санкций в отношении Тегерана, сообщает МИД РФ.
"В ходе заседания СБ ООН девятнадцатого сентября Россия вместе с Китаем, Алжиром и Пакистаном решительно высказались в поддержку сохранения режима отмены прежних санкционных резолюций по Исламской Республике Иран (ИРИ). Против этого предсказуемо выступили европейские зачинщики нынешнего набирающего обороты кризиса вокруг иранской ядерной программы, а также США, которые сообща оказывали беспрецедентное давление на непостоянных членов СБ, принуждая солидаризироваться со своей негодной позицией", - говорится в сообщении.
Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.
