https://1prime.ru/20250920/iran-862549767.html
МИД высказался в связи с голосованием СБ ООН о санкциях против Ирана
МИД высказался в связи с голосованием СБ ООН о санкциях против Ирана - 20.09.2025, ПРАЙМ
МИД высказался в связи с голосованием СБ ООН о санкциях против Ирана
Россия, Китай, Пакистан и Алжир высказались в поддержку сохранения режима отмены прежних санкционных резолюций по Ирану в ходе заседания СБ ООН по вопросу... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T13:58+0300
2025-09-20T13:58+0300
2025-09-20T13:58+0300
экономика
иран
москва
пекин
оон
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858119242_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5d2241b74cb908f0b9ceab05e74e7990.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Россия, Китай, Пакистан и Алжир высказались в поддержку сохранения режима отмены прежних санкционных резолюций по Ирану в ходе заседания СБ ООН по вопросу восстановления санкций в отношении Тегерана, сообщает МИД РФ."В ходе заседания СБ ООН девятнадцатого сентября Россия вместе с Китаем, Алжиром и Пакистаном решительно высказались в поддержку сохранения режима отмены прежних санкционных резолюций по Исламской Республике Иран (ИРИ). Против этого предсказуемо выступили европейские зачинщики нынешнего набирающего обороты кризиса вокруг иранской ядерной программы, а также США, которые сообща оказывали беспрецедентное давление на непостоянных членов СБ, принуждая солидаризироваться со своей негодной позицией", - говорится в сообщении.Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.
https://1prime.ru/20250919/iran-862494890.html
иран
москва
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858119242_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_86065ad22a33c9133c600c88ffe6c148.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, москва, пекин, оон, мид
Экономика, ИРАН, МОСКВА, Пекин, ООН, МИД
МИД высказался в связи с голосованием СБ ООН о санкциях против Ирана
Россия и Китай выступили за сохранение отмены санкций против Ирана