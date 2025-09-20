Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство одобрило изменения в положение о Минздраве - 20.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250920/minzdrav-862548608.html
Правительство одобрило изменения в положение о Минздраве
Правительство одобрило изменения в положение о Минздраве - 20.09.2025, ПРАЙМ
Правительство одобрило изменения в положение о Минздраве
Правительство РФ одобрило законопроект о внесении изменений в положение о Министерстве здравоохранения. | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T12:33+0300
2025-09-20T12:33+0300
общество
здоровье
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/06/861894751_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_019763f392b5af127794cf9da1a01efd.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект о внесении изменений в положение о Министерстве здравоохранения. Заседание кабмина прошло в четверг. "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 года №608 (в части внесения изменений в Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации)... Принять проект постановления Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Отмечается, что проект постановления направлен на реализацию норм федеральных законов от 23 июля 2025 года №261-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и статью 5 Федерального закона "О биологической безопасности в Российской Федерации" и от 4 августа 2023 года №469-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
https://1prime.ru/20250724/minzdrav--859889302.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/06/861894751_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_df06dbe500f30998265297feac9c83ba.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , здоровье, рф
Общество , Здоровье, РФ
12:33 20.09.2025
 
Правительство одобрило изменения в положение о Минздраве

Правительство одобрило проект изменений в положении о Минздраве 2012 года

© РИА Новости . Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Брага
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект о внесении изменений в положение о Министерстве здравоохранения.
Заседание кабмина прошло в четверг.
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 года №608 (в части внесения изменений в Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации)... Принять проект постановления Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что проект постановления направлен на реализацию норм федеральных законов от 23 июля 2025 года №261-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и статью 5 Федерального закона "О биологической безопасности в Российской Федерации" и от 4 августа 2023 года №469-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
Лекарственные препараты - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
Минздрав внесет изменения в порядок формирования листков нетрудоспособности
24 июля, 16:03
 
ОбществоЗдоровьеРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала