Правительство одобрило изменения в положение о Минздраве

Правительство одобрило изменения в положение о Минздраве - 20.09.2025, ПРАЙМ

Правительство одобрило изменения в положение о Минздраве

Правительство РФ одобрило законопроект о внесении изменений в положение о Министерстве здравоохранения. | 20.09.2025, ПРАЙМ

20.09.2025

2025-09-20T12:33+0300

2025-09-20T12:33+0300

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект о внесении изменений в положение о Министерстве здравоохранения. Заседание кабмина прошло в четверг. "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 года №608 (в части внесения изменений в Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации)... Принять проект постановления Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Отмечается, что проект постановления направлен на реализацию норм федеральных законов от 23 июля 2025 года №261-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и статью 5 Федерального закона "О биологической безопасности в Российской Федерации" и от 4 августа 2023 года №469-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

