В Москве появились электрические подметально-уборочные машины

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Электрические подметально-уборочные машины российского производства появились на улицах Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Начали применять электрические подметально-уборочные машины российского производства... Сейчас на улицах работают 52 такие машины. В дальнейшем планируем увеличение их количества", - написал он в сообщении на онлайн-платформе МАХ. Кроме того, Собянин отметил, что модель компактна и многофункциональна. Летом она работает как дорожный вакуумный пылесос, зимой - очищает щётками и рассыпает противогололёдные материалы. А электродвигатель таких машин - экологичный и экономичный, с шумом на 75% ниже дизельных аналогов, что позволяет работать в ночное время и в местах, где нужно сохранять тишину.
