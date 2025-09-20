https://1prime.ru/20250920/moskva-862559576.html

В Москве появились электрические подметально-уборочные машины

В Москве появились электрические подметально-уборочные машины - 20.09.2025, ПРАЙМ

В Москве появились электрические подметально-уборочные машины

Электрические подметально-уборочные машины российского производства появились на улицах Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 20.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-20T17:58+0300

2025-09-20T17:58+0300

2025-09-20T17:59+0300

бизнес

россия

москва

сергей собянин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862559422_0:87:1600:987_1920x0_80_0_0_62dd79b7667ce35eb06d090bc9aaf27a.jpg

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Электрические подметально-уборочные машины российского производства появились на улицах Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Начали применять электрические подметально-уборочные машины российского производства... Сейчас на улицах работают 52 такие машины. В дальнейшем планируем увеличение их количества", - написал он в сообщении на онлайн-платформе МАХ. Кроме того, Собянин отметил, что модель компактна и многофункциональна. Летом она работает как дорожный вакуумный пылесос, зимой - очищает щётками и рассыпает противогололёдные материалы. А электродвигатель таких машин - экологичный и экономичный, с шумом на 75% ниже дизельных аналогов, что позволяет работать в ночное время и в местах, где нужно сохранять тишину.

https://1prime.ru/20250918/germaniya-862427496.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, сергей собянин