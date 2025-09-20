Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве появились электрические подметально-уборочные машины - 20.09.2025
https://1prime.ru/20250920/moskva-862559576.html
В Москве появились электрические подметально-уборочные машины
В Москве появились электрические подметально-уборочные машины - 20.09.2025, ПРАЙМ
В Москве появились электрические подметально-уборочные машины
Электрические подметально-уборочные машины российского производства появились на улицах Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T17:58+0300
2025-09-20T17:59+0300
бизнес
россия
москва
сергей собянин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862559422_0:87:1600:987_1920x0_80_0_0_62dd79b7667ce35eb06d090bc9aaf27a.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Электрические подметально-уборочные машины российского производства появились на улицах Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Начали применять электрические подметально-уборочные машины российского производства... Сейчас на улицах работают 52 такие машины. В дальнейшем планируем увеличение их количества", - написал он в сообщении на онлайн-платформе МАХ. Кроме того, Собянин отметил, что модель компактна и многофункциональна. Летом она работает как дорожный вакуумный пылесос, зимой - очищает щётками и рассыпает противогололёдные материалы. А электродвигатель таких машин - экологичный и экономичный, с шумом на 75% ниже дизельных аналогов, что позволяет работать в ночное время и в местах, где нужно сохранять тишину.
москва
бизнес, россия, москва, сергей собянин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
17:58 20.09.2025 (обновлено: 17:59 20.09.2025)
 
В Москве появились электрические подметально-уборочные машины

Собянин: в Москве появились электрические подметально-уборочные машины

© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/MAXЭлектрические подметально-уборочные машины российского производства
Электрические подметально-уборочные машины российского производства - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Электрические подметально-уборочные машины российского производства. Архивное фото
© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин/MAX
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Электрические подметально-уборочные машины российского производства появились на улицах Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Начали применять электрические подметально-уборочные машины российского производства... Сейчас на улицах работают 52 такие машины. В дальнейшем планируем увеличение их количества", - написал он в сообщении на онлайн-платформе МАХ.
Кроме того, Собянин отметил, что модель компактна и многофункциональна. Летом она работает как дорожный вакуумный пылесос, зимой - очищает щётками и рассыпает противогололёдные материалы. А электродвигатель таких машин - экологичный и экономичный, с шумом на 75% ниже дизельных аналогов, что позволяет работать в ночное время и в местах, где нужно сохранять тишину.
Мэр Москвы Сергей Собянин - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Собянин сравнил производительность труда в России и Германии
18 сентября, 11:38
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСергей Собянин
 
 
