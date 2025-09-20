"Срочно пришлось поехать". На Западе рассказали, что случилось с Зеленским

https://1prime.ru/20250920/zelenskiy-862547777.html

Владимир Зеленский из-за критической ситуации в Красноармейске срочно поехал туда убеждать украинских военных продолжать сражаться, заявил британский... | 20.09.2025, ПРАЙМ

общество

запад

киев

владимир зеленский

всу

валерий герасимов

МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский из-за критической ситуации в Красноармейске срочно поехал туда убеждать украинских военных продолжать сражаться, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."Если наблюдать за информацией, которую мы получаем, то можно понять, почему обстановка в Красноармейске стала критической, и почему Зеленскому срочно пришлось поехать туда, чтобы уговорить украинских военных продолжать сражаться", — указал эксперт.Меркурис также считает, что по этой же причине Зеленский предупредил правительство в Киеве о том, что скоро на поле боя начнутся трудные времена.Зеленский 18 сентября в своем Telegram-канале заявил, что приезжал в подконтрольную ВСУ часть Донецкой народной республики, где заслушал доклад украинского главкома Александра Сырского.Начальник Генштаба Валерий Герасимов 17 сентября отметил, что сейчас в зоне СВО самые упорные бои развернулись на Красноармейском направлении, где противник, не считаясь с потерями, безуспешно стремится остановить наступление российских войск и перехватить инициативу.

запад

киев

