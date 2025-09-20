Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Срочно пришлось поехать". На Западе рассказали, что случилось с Зеленским - 20.09.2025, ПРАЙМ
"Срочно пришлось поехать". На Западе рассказали, что случилось с Зеленским
"Срочно пришлось поехать". На Западе рассказали, что случилось с Зеленским - 20.09.2025, ПРАЙМ
"Срочно пришлось поехать". На Западе рассказали, что случилось с Зеленским
Владимир Зеленский из-за критической ситуации в Красноармейске срочно поехал туда убеждать украинских военных продолжать сражаться, заявил британский... | 20.09.2025, ПРАЙМ
общество
запад
киев
владимир зеленский
всу
валерий герасимов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_f4f56b7328478c6a5e96d6ae6d36694a.jpg
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский из-за критической ситуации в Красноармейске срочно поехал туда убеждать украинских военных продолжать сражаться, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."Если наблюдать за информацией, которую мы получаем, то можно понять, почему обстановка в Красноармейске стала критической, и почему Зеленскому срочно пришлось поехать туда, чтобы уговорить украинских военных продолжать сражаться", — указал эксперт.Меркурис также считает, что по этой же причине Зеленский предупредил правительство в Киеве о том, что скоро на поле боя начнутся трудные времена.Зеленский 18 сентября в своем Telegram-канале заявил, что приезжал в подконтрольную ВСУ часть Донецкой народной республики, где заслушал доклад украинского главкома Александра Сырского.Начальник Генштаба Валерий Герасимов 17 сентября отметил, что сейчас в зоне СВО самые упорные бои развернулись на Красноармейском направлении, где противник, не считаясь с потерями, безуспешно стремится остановить наступление российских войск и перехватить инициативу.
запад
киев
общество , запад, киев, владимир зеленский, всу, валерий герасимов
Общество , ЗАПАД, Киев, Владимир Зеленский, ВСУ, Валерий Герасимов
"Срочно пришлось поехать". На Западе рассказали, что случилось с Зеленским

Меркурис: Зеленский срочно прибыл в Красноармейск, чтобы убедить ВСУ сражаться

© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter SaltВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter Salt
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский из-за критической ситуации в Красноармейске срочно поехал туда убеждать украинских военных продолжать сражаться, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Если наблюдать за информацией, которую мы получаем, то можно понять, почему обстановка в Красноармейске стала критической, и почему Зеленскому срочно пришлось поехать туда, чтобы уговорить украинских военных продолжать сражаться", — указал эксперт.
Меркурис также считает, что по этой же причине Зеленский предупредил правительство в Киеве о том, что скоро на поле боя начнутся трудные времена.
Зеленский 18 сентября в своем Telegram-канале заявил, что приезжал в подконтрольную ВСУ часть Донецкой народной республики, где заслушал доклад украинского главкома Александра Сырского.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов 17 сентября отметил, что сейчас в зоне СВО самые упорные бои развернулись на Красноармейском направлении, где противник, не считаясь с потерями, безуспешно стремится остановить наступление российских войск и перехватить инициативу.
Общество ЗАПАД Киев Владимир Зеленский ВСУ Валерий Герасимов
 
 
