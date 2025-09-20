https://1prime.ru/20250920/zoloto-862543683.html
Эксперт оценил вероятность снижения цен на золото
2025-09-20T09:02+0300
мировая экономика
сша
dax
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859573839_0:175:3016:1872_1920x0_80_0_0_422f9320399d8a8bacadca5d658230d1.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота в мире может снизиться до 2000-2500 долларов за тройскую унцию на горизонте одного-двух лет на фоне долгового кризиса в США, такое мнение РИА Новости высказал эксперт по валютному рынку и рынку драгметаллов Константин Камбулов. "Риски коррекции мировых цен на золото к уровням 2000-2500 долларов достаточно высоки в перспективе одного-двух лет. На это может повлиять долговой кризис в Америке, который заставит население продавать золото в слитках и ювелирных украшениях, чтобы покрыть свои текущие расходы, что будет сильно давить на цену", - сказал он. Кроме того, спад цен на драгоценные металлы может начаться вслед за снижением на глобальных финансовых рынках, поскольку инвесторы начнут фиксировать прибыль в перегретых активах. К таким активам относятся, в частности, биткоин, фондовые индексы (такие как S&P 500 и DAX), а также евро. Биржевая цена на золото в среду обновила исторический максимум, поднявшись выше 3 740 долларов за тройскую унцию. С начала года стоимость драгметалла выросла на 39% - с 2 641 доллара в конце 2024 года.
сша
