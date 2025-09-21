Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорт Берлина предупредил пассажиров об увеличении времени ожидания
Аэропорт Берлина предупредил пассажиров об увеличении времени ожидания
2025-09-21T11:50+0300
2025-09-21T11:50+0300
МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Аэропорт Берлина по-прежнему предупреждает пассажиров об увеличении времени ожидания в воскресенье на фоне произошедшей ранее кибератаки, следует из информации на сайте воздушной гавани. В субботу сбой случился в ряде европейских аэропортов, включая берлинский, в результате кибератаки на Collins Aerospace, поставщика систем регистрации и посадки пассажиров, сообщал портал Tagesspiegel. По его информации, инцидент произошёл в пятницу вечером, после чего столичный аэропорт был вынужден перейти на ручные процедуры обслуживания. "По причине технических неполадок у одного из поставщиков услуг увеличивается время ожидания“, - сообщается в бегущей строке на главной странице сайта авиагавани в воскресенье. Аэропорт призывает пассажиров пользоваться онлайн-регистрацией или стойками для самостоятельной регистрации в аэропорту, а также автоматами для сдачи багажа. Некоторые рейсы были задержаны в субботу в берлинском аэропорту, однако ни одной отмены не было, пишет газета Zeit. Сроки восстановления полноценной работы воздушной гавани не называются.
11:50 21.09.2025
 
Аэропорт Берлина предупредил пассажиров об увеличении времени ожидания

В аэропорте Берлина из-за кибератаки увеличилось время ожидания рейсов

МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Аэропорт Берлина по-прежнему предупреждает пассажиров об увеличении времени ожидания в воскресенье на фоне произошедшей ранее кибератаки, следует из информации на сайте воздушной гавани.
В субботу сбой случился в ряде европейских аэропортов, включая берлинский, в результате кибератаки на Collins Aerospace, поставщика систем регистрации и посадки пассажиров, сообщал портал Tagesspiegel. По его информации, инцидент произошёл в пятницу вечером, после чего столичный аэропорт был вынужден перейти на ручные процедуры обслуживания.
"По причине технических неполадок у одного из поставщиков услуг увеличивается время ожидания“, - сообщается в бегущей строке на главной странице сайта авиагавани в воскресенье.
Аэропорт призывает пассажиров пользоваться онлайн-регистрацией или стойками для самостоятельной регистрации в аэропорту, а также автоматами для сдачи багажа.
Некоторые рейсы были задержаны в субботу в берлинском аэропорту, однако ни одной отмены не было, пишет газета Zeit. Сроки восстановления полноценной работы воздушной гавани не называются.
Аэропорт Брюсселя из-за кибератаки отменил или перенаправил 44 рейса
