https://1prime.ru/20250921/-berlin-862579950.html

Аэропорт Берлина предупредил пассажиров об увеличении времени ожидания

Аэропорт Берлина предупредил пассажиров об увеличении времени ожидания - 21.09.2025, ПРАЙМ

Аэропорт Берлина предупредил пассажиров об увеличении времени ожидания

Аэропорт Берлина по-прежнему предупреждает пассажиров об увеличении времени ожидания в воскресенье на фоне произошедшей ранее кибератаки, следует из информации... | 21.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-21T11:50+0300

2025-09-21T11:50+0300

2025-09-21T11:50+0300

бизнес

берлин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861473459_0:141:2749:1687_1920x0_80_0_0_f33539ae9060b38052f81336c299b3bf.jpg

МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Аэропорт Берлина по-прежнему предупреждает пассажиров об увеличении времени ожидания в воскресенье на фоне произошедшей ранее кибератаки, следует из информации на сайте воздушной гавани. В субботу сбой случился в ряде европейских аэропортов, включая берлинский, в результате кибератаки на Collins Aerospace, поставщика систем регистрации и посадки пассажиров, сообщал портал Tagesspiegel. По его информации, инцидент произошёл в пятницу вечером, после чего столичный аэропорт был вынужден перейти на ручные процедуры обслуживания. "По причине технических неполадок у одного из поставщиков услуг увеличивается время ожидания“, - сообщается в бегущей строке на главной странице сайта авиагавани в воскресенье. Аэропорт призывает пассажиров пользоваться онлайн-регистрацией или стойками для самостоятельной регистрации в аэропорту, а также автоматами для сдачи багажа. Некоторые рейсы были задержаны в субботу в берлинском аэропорту, однако ни одной отмены не было, пишет газета Zeit. Сроки восстановления полноценной работы воздушной гавани не называются.

https://1prime.ru/20250921/aeroport--862576810.html

берлин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, берлин