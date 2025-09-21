https://1prime.ru/20250921/-berlin-862579950.html
Аэропорт Берлина предупредил пассажиров об увеличении времени ожидания
Аэропорт Берлина предупредил пассажиров об увеличении времени ожидания - 21.09.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Берлина предупредил пассажиров об увеличении времени ожидания
Аэропорт Берлина по-прежнему предупреждает пассажиров об увеличении времени ожидания в воскресенье на фоне произошедшей ранее кибератаки, следует из информации... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T11:50+0300
2025-09-21T11:50+0300
2025-09-21T11:50+0300
бизнес
берлин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861473459_0:141:2749:1687_1920x0_80_0_0_f33539ae9060b38052f81336c299b3bf.jpg
МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Аэропорт Берлина по-прежнему предупреждает пассажиров об увеличении времени ожидания в воскресенье на фоне произошедшей ранее кибератаки, следует из информации на сайте воздушной гавани. В субботу сбой случился в ряде европейских аэропортов, включая берлинский, в результате кибератаки на Collins Aerospace, поставщика систем регистрации и посадки пассажиров, сообщал портал Tagesspiegel. По его информации, инцидент произошёл в пятницу вечером, после чего столичный аэропорт был вынужден перейти на ручные процедуры обслуживания. "По причине технических неполадок у одного из поставщиков услуг увеличивается время ожидания“, - сообщается в бегущей строке на главной странице сайта авиагавани в воскресенье. Аэропорт призывает пассажиров пользоваться онлайн-регистрацией или стойками для самостоятельной регистрации в аэропорту, а также автоматами для сдачи багажа. Некоторые рейсы были задержаны в субботу в берлинском аэропорту, однако ни одной отмены не было, пишет газета Zeit. Сроки восстановления полноценной работы воздушной гавани не называются.
https://1prime.ru/20250921/aeroport--862576810.html
берлин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861473459_156:0:2593:1828_1920x0_80_0_0_d418305218777b3676fac1e0a9dc1f11.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, берлин
Аэропорт Берлина предупредил пассажиров об увеличении времени ожидания
В аэропорте Берлина из-за кибератаки увеличилось время ожидания рейсов
МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. Аэропорт Берлина по-прежнему предупреждает пассажиров об увеличении времени ожидания в воскресенье на фоне произошедшей ранее кибератаки, следует из информации на сайте воздушной гавани.
В субботу сбой случился в ряде европейских аэропортов, включая берлинский, в результате кибератаки на Collins Aerospace, поставщика систем регистрации и посадки пассажиров, сообщал портал Tagesspiegel. По его информации, инцидент произошёл в пятницу вечером, после чего столичный аэропорт был вынужден перейти на ручные процедуры обслуживания.
"По причине технических неполадок у одного из поставщиков услуг увеличивается время ожидания“, - сообщается в бегущей строке на главной странице сайта авиагавани в воскресенье.
Аэропорт призывает пассажиров пользоваться онлайн-регистрацией или стойками для самостоятельной регистрации в аэропорту, а также автоматами для сдачи багажа.
Некоторые рейсы были задержаны в субботу в берлинском аэропорту, однако ни одной отмены не было, пишет газета Zeit. Сроки восстановления полноценной работы воздушной гавани не называются.
Аэропорт Брюсселя из-за кибератаки отменил или перенаправил 44 рейса