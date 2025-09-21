Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков назвал одного из лидеров лагеря сторонников войны - 21.09.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Песков назвал одного из лидеров лагеря сторонников войны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Великобританию одним из лидеров лагеря сторонников войны. | 21.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Великобританию одним из лидеров лагеря сторонников войны. "Президент (США Дональд - ред.) Трамп только что был в Великобритании. Великобритания — это один из лидеров вот этого вот лагеря сторонников войны", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
12:50 21.09.2025
 
Песков назвал одного из лидеров лагеря сторонников войны

Песков назвал Британию одним из лидеров лагеря сторонников войны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Великобританию одним из лидеров лагеря сторонников войны.
"Президент (США Дональд - ред.) Трамп только что был в Великобритании. Великобритания — это один из лидеров вот этого вот лагеря сторонников войны", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
В Британии озвучили настоящую цель встречи Трампа и Зеленского в Нью-Йорке
07:42
 
ПолитикаОбществоРОССИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯРФСШАДмитрий Песков
 
 
