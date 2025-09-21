https://1prime.ru/20250921/britaniya-862581469.html
Песков назвал одного из лидеров лагеря сторонников войны
Песков назвал одного из лидеров лагеря сторонников войны - 21.09.2025, ПРАЙМ
Песков назвал одного из лидеров лагеря сторонников войны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Великобританию одним из лидеров лагеря сторонников войны. | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T12:50+0300
2025-09-21T12:50+0300
2025-09-21T12:50+0300
политика
общество
россия
великобритания
рф
сша
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/82742/77/827427774_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_38da737c64a9867b0e4ecb6fd4d3bf9c.jpg
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Великобританию одним из лидеров лагеря сторонников войны. "Президент (США Дональд - ред.) Трамп только что был в Великобритании. Великобритания — это один из лидеров вот этого вот лагеря сторонников войны", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://1prime.ru/20250921/ukraina-862572697.html
великобритания
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82742/77/827427774_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ae86a7c085a5079fefd5233c5cea58c4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, великобритания, рф, сша, дмитрий песков
Политика, Общество , РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РФ, США, Дмитрий Песков
Песков назвал одного из лидеров лагеря сторонников войны
Песков назвал Британию одним из лидеров лагеря сторонников войны