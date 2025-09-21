https://1prime.ru/20250921/britaniya-862581469.html

Песков назвал одного из лидеров лагеря сторонников войны

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Великобританию одним из лидеров лагеря сторонников войны. "Президент (США Дональд - ред.) Трамп только что был в Великобритании. Великобритания — это один из лидеров вот этого вот лагеря сторонников войны", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

