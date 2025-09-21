https://1prime.ru/20250921/chernyshov-862576638.html
В Госдуме рассказали о массовой стелсфляции в магазинах
В Госдуме рассказали о массовой стелсфляции в магазинах
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что его команда провела исследование, которое выявило, что россияне стали жертвой двойной тактики | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T09:46+0300
2025-09-21T09:46+0300
2025-09-21T09:46+0300
экономика
россия
госдума
лдпр
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что его команда провела исследование, которое выявило, что россияне стали жертвой двойной тактики производителей – "шринкфляции" и "скимпфляции", которые вместе формируют феномен "стелсфляции". Отмечается, что "скимпфляцией" принято называть явление, когда производитель заменяет дорогие ингредиенты на более бюджетные, а "шринкфляцией" - скрытое повышение цен через сокращение производителем массы или объёма товара при сохранении или незначительном росте его стоимости. "Стелсфляция" же является комплексом этих тактик. "Результаты нашего исследования красноречиво свидетельствуют: россияне стали жертвой двойной тактики производителей – "шринкфляции" и "скимпфляции", которые вместе формируют феномен "стелсфляции", - сказал Чернышов. Вице-спикер Госдумы отметил, что граждане ясно видят проблему. По его мнению, их обманывают, подсовывая товар худшего качества по старой цене. "Если сокращение упаковки еще можно было отследить, то изменение рецептуры в сторону удешевления – это скрытая и коварная форма инфляции. Мы были одними из первых, кто забил тревогу о шринкфляции, и сейчас вновь обязаны обратить внимание регуляторов на эту новую уловку рынка. Необходимо усилить контроль за качеством продукции", - подчеркнул парламентарий. Согласно результатам исследования, абсолютное большинство граждан — 92% опрошенных — так или иначе заметили сокращение объема или веса привычных товаров, а 91% респондентов столкнулись с ситуацией, когда продукт изменил вкус, консистенцию или показался менее качественным. При этом подавляющее большинство россиян, 81%, напрямую связывают это с тем, что производитель начал экономить.
Новости
ru-RU
россия, госдума, лдпр
Экономика, РОССИЯ, Госдума, ЛДПР
Отмечается, что "скимпфляцией" принято называть явление, когда производитель заменяет дорогие ингредиенты на более бюджетные, а "шринкфляцией" - скрытое повышение цен через сокращение производителем массы или объёма товара при сохранении или незначительном росте его стоимости. "Стелсфляция" же является комплексом этих тактик.
"Результаты нашего исследования красноречиво свидетельствуют: россияне стали жертвой двойной тактики производителей – "шринкфляции" и "скимпфляции", которые вместе формируют феномен "стелсфляции", - сказал Чернышов.
Вице-спикер Госдумы
отметил, что граждане ясно видят проблему. По его мнению, их обманывают, подсовывая товар худшего качества по старой цене.
"Если сокращение упаковки еще можно было отследить, то изменение рецептуры в сторону удешевления – это скрытая и коварная форма инфляции. Мы были одними из первых, кто забил тревогу о шринкфляции, и сейчас вновь обязаны обратить внимание регуляторов на эту новую уловку рынка. Необходимо усилить контроль за качеством продукции", - подчеркнул парламентарий.
Согласно результатам исследования, абсолютное большинство граждан — 92% опрошенных — так или иначе заметили сокращение объема или веса привычных товаров, а 91% респондентов столкнулись с ситуацией, когда продукт изменил вкус, консистенцию или показался менее качественным. При этом подавляющее большинство россиян, 81%, напрямую связывают это с тем, что производитель начал экономить.
