Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали о массовой стелсфляции в магазинах - 21.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250921/chernyshov-862576638.html
В Госдуме рассказали о массовой стелсфляции в магазинах
В Госдуме рассказали о массовой стелсфляции в магазинах - 21.09.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о массовой стелсфляции в магазинах
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что его команда провела исследование, которое выявило, что россияне стали жертвой двойной тактики | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T09:46+0300
2025-09-21T09:46+0300
экономика
россия
госдума
лдпр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859596908_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_c57e0105735e97b68e9b4a191e3faec0.jpg
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что его команда провела исследование, которое выявило, что россияне стали жертвой двойной тактики производителей – "шринкфляции" и "скимпфляции", которые вместе формируют феномен "стелсфляции". Отмечается, что "скимпфляцией" принято называть явление, когда производитель заменяет дорогие ингредиенты на более бюджетные, а "шринкфляцией" - скрытое повышение цен через сокращение производителем массы или объёма товара при сохранении или незначительном росте его стоимости. "Стелсфляция" же является комплексом этих тактик. "Результаты нашего исследования красноречиво свидетельствуют: россияне стали жертвой двойной тактики производителей – "шринкфляции" и "скимпфляции", которые вместе формируют феномен "стелсфляции", - сказал Чернышов. Вице-спикер Госдумы отметил, что граждане ясно видят проблему. По его мнению, их обманывают, подсовывая товар худшего качества по старой цене. "Если сокращение упаковки еще можно было отследить, то изменение рецептуры в сторону удешевления – это скрытая и коварная форма инфляции. Мы были одними из первых, кто забил тревогу о шринкфляции, и сейчас вновь обязаны обратить внимание регуляторов на эту новую уловку рынка. Необходимо усилить контроль за качеством продукции", - подчеркнул парламентарий. Согласно результатам исследования, абсолютное большинство граждан — 92% опрошенных — так или иначе заметили сокращение объема или веса привычных товаров, а 91% респондентов столкнулись с ситуацией, когда продукт изменил вкус, консистенцию или показался менее качественным. При этом подавляющее большинство россиян, 81%, напрямую связывают это с тем, что производитель начал экономить.
https://1prime.ru/20250823/gosduma-861125235.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859596908_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_94e679f95664a7f96babd6cbd64cf6f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, госдума, лдпр
Экономика, РОССИЯ, Госдума, ЛДПР
09:46 21.09.2025
 
В Госдуме рассказали о массовой стелсфляции в магазинах

Чернышов заявил о двойной тактике производителей, формирующей стелсфляцию

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПластиковые ложка и вилка.
Пластиковые ложка и вилка. - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что его команда провела исследование, которое выявило, что россияне стали жертвой двойной тактики производителей – "шринкфляции" и "скимпфляции", которые вместе формируют феномен "стелсфляции".
Отмечается, что "скимпфляцией" принято называть явление, когда производитель заменяет дорогие ингредиенты на более бюджетные, а "шринкфляцией" - скрытое повышение цен через сокращение производителем массы или объёма товара при сохранении или незначительном росте его стоимости. "Стелсфляция" же является комплексом этих тактик.
"Результаты нашего исследования красноречиво свидетельствуют: россияне стали жертвой двойной тактики производителей – "шринкфляции" и "скимпфляции", которые вместе формируют феномен "стелсфляции", - сказал Чернышов.
Вице-спикер Госдумы отметил, что граждане ясно видят проблему. По его мнению, их обманывают, подсовывая товар худшего качества по старой цене.
"Если сокращение упаковки еще можно было отследить, то изменение рецептуры в сторону удешевления – это скрытая и коварная форма инфляции. Мы были одними из первых, кто забил тревогу о шринкфляции, и сейчас вновь обязаны обратить внимание регуляторов на эту новую уловку рынка. Необходимо усилить контроль за качеством продукции", - подчеркнул парламентарий.
Согласно результатам исследования, абсолютное большинство граждан — 92% опрошенных — так или иначе заметили сокращение объема или веса привычных товаров, а 91% респондентов столкнулись с ситуацией, когда продукт изменил вкус, консистенцию или показался менее качественным. При этом подавляющее большинство россиян, 81%, напрямую связывают это с тем, что производитель начал экономить.
Здание Государственной Думы РФ в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
В Госдуме предложили создать расчет "Индекса шринкфляции"
23 августа, 04:22
 
ЭкономикаРОССИЯГосдумаЛДПР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала