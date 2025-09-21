https://1prime.ru/20250921/chleny-862569290.html
Члены жюри не стали выставлять оценки участнику "Интервидения"
Члены жюри не стали выставлять оценки участнику "Интервидения" - 21.09.2025, ПРАЙМ
Члены жюри не стали выставлять оценки участнику "Интервидения"
Члены жюри международного музыкального конкурса "Интервидение" не стали выставлять оценки заслуженному артисту РФ, участнику "Интервидения" Ярославу Дронову... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T00:44+0300
2025-09-21T00:44+0300
2025-09-21T00:44+0300
экономика
россия
бизнес
москва
московская область
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862569290.jpg?1758404641
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Члены жюри международного музыкального конкурса "Интервидение" не стали выставлять оценки заслуженному артисту РФ, участнику "Интервидения" Ярославу Дронову (Shaman) по его просьбе, передает корреспондент РИА Новости.
Shaman после выступления на конкурсе попросил членов жюри "Интервидения" не оценивать его выступление, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу.
Члены жюри от всех стран-участниц конкурса не стали выставлять Дронову оценки, в таблицах с промежуточными результатами оценены участники из 21 государства.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
москва
московская область
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, москва, московская область, рф, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, Московская область, РФ, Владимир Путин
Члены жюри не стали выставлять оценки участнику "Интервидения"
Члены жюри «Интервидения» не стали выставлять оценки Shamanу
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Члены жюри международного музыкального конкурса "Интервидение" не стали выставлять оценки заслуженному артисту РФ, участнику "Интервидения" Ярославу Дронову (Shaman) по его просьбе, передает корреспондент РИА Новости.
Shaman после выступления на конкурсе попросил членов жюри "Интервидения" не оценивать его выступление, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу.
Члены жюри от всех стран-участниц конкурса не стали выставлять Дронову оценки, в таблицах с промежуточными результатами оценены участники из 21 государства.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".