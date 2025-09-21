Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Члены жюри не стали выставлять оценки участнику "Интервидения" - 21.09.2025
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Члены жюри международного музыкального конкурса "Интервидение" не стали выставлять оценки заслуженному артисту РФ, участнику "Интервидения" Ярославу Дронову (Shaman) по его просьбе, передает корреспондент РИА Новости. Shaman после выступления на конкурсе попросил членов жюри "Интервидения" не оценивать его выступление, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу. Члены жюри от всех стран-участниц конкурса не стали выставлять Дронову оценки, в таблицах с промежуточными результатами оценены участники из 21 государства. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Члены жюри международного музыкального конкурса "Интервидение" не стали выставлять оценки заслуженному артисту РФ, участнику "Интервидения" Ярославу Дронову (Shaman) по его просьбе, передает корреспондент РИА Новости.
Shaman после выступления на конкурсе попросил членов жюри "Интервидения" не оценивать его выступление, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу.
Члены жюри от всех стран-участниц конкурса не стали выставлять Дронову оценки, в таблицах с промежуточными результатами оценены участники из 21 государства.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
 
