Финал "Интервидения" завершился песней Million Voices - 21.09.2025
Финал "Интервидения" завершился песней Million Voices
Финал "Интервидения" завершился песней Million Voices - 21.09.2025, ПРАЙМ
Финал "Интервидения" завершился песней Million Voices
Финал международного музыкального конкурса завершился песней Million Voices в исполнении всех участников конкурса, передает корреспондент РИА Новости. | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T00:50+0300
2025-09-21T00:50+0300
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Финал международного музыкального конкурса завершился песней Million Voices в исполнении всех участников конкурса, передает корреспондент РИА Новости. Финальное шоу конкурса "Интервидение" проходит на площадке Live Арена в субботу. Каждый участник исполнил строчки песни на своем родном языке. С песней Million Voices Полина Гагарина представляла Россию на "Евровидении" в 2015 году и заняла второе место. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
00:50 21.09.2025
 
Финал "Интервидения" завершился песней Million Voices

Финал «Интервидения» завершился песней Million Voices

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Финал международного музыкального конкурса завершился песней Million Voices в исполнении всех участников конкурса, передает корреспондент РИА Новости.
Финальное шоу конкурса "Интервидение" проходит на площадке Live Арена в субботу.
Каждый участник исполнил строчки песни на своем родном языке. С песней Million Voices Полина Гагарина представляла Россию на "Евровидении" в 2015 году и заняла второе место.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
 
Заголовок открываемого материала