В Госдуме назвали Ющенко ужасным трусом и предателем Украины - 21.09.2025
В Госдуме назвали Ющенко ужасным трусом и предателем Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - ПРАЙМ. Депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал в беседе с РИА Новости украинского экс-президента Виктора Ющенко, призвавшего "идти на Москву", ужасным трусом и предателем Украины. В субботу Ющенко призвал Украину, которая на фоне провалов на фронте находится в глубоких экономическом и демографическом кризисах, стать "бронежилетом Европы", а также не останавливаться на границах 1991 года и "идти на Москву". "Видимо, у киевской хунты дела совсем плохи, если с грязной обочины истории им начинает вторить забытый на Украине предатель и ужасный трус Ющенко. Ведь именно он в прошлом стал тем самым засланным казачком, разрушившим мир, стабильность и будущее Украины", - сказал агентству Шеремет. По словам депутата, бывший президент "горазд лишь молоть языком в теплом кабинете", а вот самому возглавить предложенное им же наступление "кишка тонка, так как коленки трясутся перед мощью российской армии". Ющенко - третий президент Украины, занимал пост с 2005 по 2010 годы. Он пришел к власти в результате так называемой "Оранжевой революции", когда в конце 2004 года его сторонники назвали сфальсифицированными итоги второго тура президентских выборов, где Ющенко проиграл Виктору Януковичу, набравшему 49,46% голосов против 46,61% у Ющенко, который после прихода к власти проводил политику реабилитации ОУН-УПА (запрещена в РФ). При нем же был принят закон, квалифицировавший голод 1932-1933 годов как якобы геноцид украинского народа. В РФ называли государственным переворотом третий тур на выборах украинского президента в 2004 году и победу в нем Ющенко. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что после того, как Ющенко "поруководил страной", ситуация на Украине ухудшилась.
04:41 21.09.2025
 
В Госдуме назвали Ющенко ужасным трусом и предателем Украины

