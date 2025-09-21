https://1prime.ru/20250921/ispolnitel-862569837.html
Вьетнамский исполнитель назвал победу на "Интервидении" шоком
Вьетнамский исполнитель назвал победу на "Интервидении" шоком - 21.09.2025, ПРАЙМ
Вьетнамский исполнитель назвал победу на "Интервидении" шоком
Победа на музыкальном конкурсе "Интервидение" - шок и большой шаг в карьере, заявил занявший первое место вьетнамский исполнитель Дык Фук. | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T01:20+0300
2025-09-21T01:20+0300
2025-09-21T01:20+0300
экономика
россия
рф
москва
московская область
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862569837.jpg?1758406814
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Победа на музыкальном конкурсе "Интервидение" - шок и большой шаг в карьере, заявил занявший первое место вьетнамский исполнитель Дык Фук.
"Для меня это большая честь ... Честно говоря, я и представить себе не мог, что смогу выиграть в таком масштабном конкурсе. Для меня стало неожиданностью, что появилось столько фанатов здесь, и для меня это серьезный шаг в карьере", - сказал он журналистам после победы, отдельно назвав шоком свой успех.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
рф
москва
московская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, москва, московская область, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Московская область, Владимир Путин
Вьетнамский исполнитель назвал победу на "Интервидении" шоком
Дык Фук назвал победу на «Интервидении» шоком и большим шагом в карьере
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Победа на музыкальном конкурсе "Интервидение" - шок и большой шаг в карьере, заявил занявший первое место вьетнамский исполнитель Дык Фук.
"Для меня это большая честь ... Честно говоря, я и представить себе не мог, что смогу выиграть в таком масштабном конкурсе. Для меня стало неожиданностью, что появилось столько фанатов здесь, и для меня это серьезный шаг в карьере", - сказал он журналистам после победы, отдельно назвав шоком свой успех.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".