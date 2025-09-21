Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вьетнамский исполнитель назвал победу на "Интервидении" шоком - 21.09.2025
Вьетнамский исполнитель назвал победу на "Интервидении" шоком
Вьетнамский исполнитель назвал победу на "Интервидении" шоком - 21.09.2025, ПРАЙМ
Вьетнамский исполнитель назвал победу на "Интервидении" шоком
Победа на музыкальном конкурсе "Интервидение" - шок и большой шаг в карьере, заявил занявший первое место вьетнамский исполнитель Дык Фук. | 21.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Победа на музыкальном конкурсе "Интервидение" - шок и большой шаг в карьере, заявил занявший первое место вьетнамский исполнитель Дык Фук. "Для меня это большая честь ... Честно говоря, я и представить себе не мог, что смогу выиграть в таком масштабном конкурсе. Для меня стало неожиданностью, что появилось столько фанатов здесь, и для меня это серьезный шаг в карьере", - сказал он журналистам после победы, отдельно назвав шоком свой успех. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
01:20 21.09.2025
 
Вьетнамский исполнитель назвал победу на "Интервидении" шоком

Дык Фук назвал победу на «Интервидении» шоком и большим шагом в карьере

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Победа на музыкальном конкурсе "Интервидение" - шок и большой шаг в карьере, заявил занявший первое место вьетнамский исполнитель Дык Фук.
"Для меня это большая честь ... Честно говоря, я и представить себе не мог, что смогу выиграть в таком масштабном конкурсе. Для меня стало неожиданностью, что появилось столько фанатов здесь, и для меня это серьезный шаг в карьере", - сказал он журналистам после победы, отдельно назвав шоком свой успех.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Матвиенко представляет РФ в составе жюри конкурса
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
 
