Песков оценил подготовку министерств и ведомств к прямой линии Путина

Песков оценил подготовку министерств и ведомств к прямой линии Путина - 21.09.2025

Песков оценил подготовку министерств и ведомств к прямой линии Путина

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Министерства и ведомства даже в ходе сбора вопросов к прямой линии президента РФ Владимира Путина живо реагируют, уже на этом этапе принимаются меры, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя подготовку к мероприятию. "И министерства, и ведомства даже в ходе сбора вопросов живо реагируют, и пока собираем вопросы, уже принимаются меры", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Ранее Песков заявил, что Кремль приступает к подготовке к прямой линии Владимира Путина.

