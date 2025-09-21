https://1prime.ru/20250921/velikobritaniya--862588171.html

Великобритания признала палестинское государство

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. | 21.09.2025, ПРАЙМ

политика

мировая экономика

великобритания

лондон

палестина

кир стармер

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. "Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение, основанное на существовании двух государств, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина", - написал Стармер в воскресенье на своей странице в соцсети X.

