https://1prime.ru/20250921/vina-862571876.html
Вина Индии при поставке в Россию могут быть конкурентоспособными
Вина Индии при поставке в Россию могут быть конкурентоспособными - 21.09.2025, ПРАЙМ
Вина Индии при поставке в Россию могут быть конкурентоспособными
Вина Индии при поставке на российский рынок могут быть конкурентоспособными за счет сочетания цены и качества, сообщил РИА Новости менеджер по продвижению... | 21.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-21T06:45+0300
2025-09-21T06:45+0300
2025-09-21T06:45+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
индия
москва
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862571876.jpg?1758426317
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Вина Индии при поставке на российский рынок могут быть конкурентоспособными за счет сочетания цены и качества, сообщил РИА Новости менеджер по продвижению торговли компании-поставщика вина Good Drop Санджай Вагела.
"Мы пока изучаем обстановку, но Россия привлекает внимание по поставкам не только чая, но и вина", - сказал собеседник агентства на полях выставки WorldFood Moscow 2025.
По словам менеджера, к достоинствам индийских вин относятся цена, качество и разнообразие: они производятся в разных регионах страны. В первую очередь вина из Индии появились бы в Москве, а впоследствии и в других регионах РФ, добавил предприниматель.
Менеджер по продвижению торговли также выразил уверенность, что индийские вина смогли бы со временем конкурировать с аналогичным экспортом других незападных государств, набирающим популярность в России.
"Это не произошло бы сразу, но в долгосрочной перспективе - безусловно. В других странах просто раньше закрепилась культура виноделия", - объяснил собеседник агентства.
индия
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, индия, москва, рф
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, ИНДИЯ, МОСКВА, РФ
Вина Индии при поставке в Россию могут быть конкурентоспособными
Good Drop: вина Индии могут быть конкурентоспособными при поставках в Россию
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Вина Индии при поставке на российский рынок могут быть конкурентоспособными за счет сочетания цены и качества, сообщил РИА Новости менеджер по продвижению торговли компании-поставщика вина Good Drop Санджай Вагела.
"Мы пока изучаем обстановку, но Россия привлекает внимание по поставкам не только чая, но и вина", - сказал собеседник агентства на полях выставки WorldFood Moscow 2025.
По словам менеджера, к достоинствам индийских вин относятся цена, качество и разнообразие: они производятся в разных регионах страны. В первую очередь вина из Индии появились бы в Москве, а впоследствии и в других регионах РФ, добавил предприниматель.
Менеджер по продвижению торговли также выразил уверенность, что индийские вина смогли бы со временем конкурировать с аналогичным экспортом других незападных государств, набирающим популярность в России.
"Это не произошло бы сразу, но в долгосрочной перспективе - безусловно. В других странах просто раньше закрепилась культура виноделия", - объяснил собеседник агентства.