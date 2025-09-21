Вина Индии при поставке в Россию могут быть конкурентоспособными

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-21T06:45+0300
2025-09-21T06:45+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
индия
москва
рф
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Вина Индии при поставке на российский рынок могут быть конкурентоспособными за счет сочетания цены и качества, сообщил РИА Новости менеджер по продвижению торговли компании-поставщика вина Good Drop Санджай Вагела. "Мы пока изучаем обстановку, но Россия привлекает внимание по поставкам не только чая, но и вина", - сказал собеседник агентства на полях выставки WorldFood Moscow 2025. По словам менеджера, к достоинствам индийских вин относятся цена, качество и разнообразие: они производятся в разных регионах страны. В первую очередь вина из Индии появились бы в Москве, а впоследствии и в других регионах РФ, добавил предприниматель. Менеджер по продвижению торговли также выразил уверенность, что индийские вина смогли бы со временем конкурировать с аналогичным экспортом других незападных государств, набирающим популярность в России. "Это не произошло бы сразу, но в долгосрочной перспективе - безусловно. В других странах просто раньше закрепилась культура виноделия", - объяснил собеседник агентства.
бизнес, мировая экономика, индия, москва, рф
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, ИНДИЯ, МОСКВА, РФ
06:45 21.09.2025
 
МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Вина Индии при поставке на российский рынок могут быть конкурентоспособными за счет сочетания цены и качества, сообщил РИА Новости менеджер по продвижению торговли компании-поставщика вина Good Drop Санджай Вагела.
"Мы пока изучаем обстановку, но Россия привлекает внимание по поставкам не только чая, но и вина", - сказал собеседник агентства на полях выставки WorldFood Moscow 2025.
По словам менеджера, к достоинствам индийских вин относятся цена, качество и разнообразие: они производятся в разных регионах страны. В первую очередь вина из Индии появились бы в Москве, а впоследствии и в других регионах РФ, добавил предприниматель.
Менеджер по продвижению торговли также выразил уверенность, что индийские вина смогли бы со временем конкурировать с аналогичным экспортом других незападных государств, набирающим популярность в России.
"Это не произошло бы сразу, но в долгосрочной перспективе - безусловно. В других странах просто раньше закрепилась культура виноделия", - объяснил собеседник агентства.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаИНДИЯМОСКВАРФ
 
 
