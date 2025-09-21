https://1prime.ru/20250921/vina-862571876.html

Вина Индии при поставке в Россию могут быть конкурентоспособными

Вина Индии при поставке в Россию могут быть конкурентоспособными - 21.09.2025, ПРАЙМ

Вина Индии при поставке в Россию могут быть конкурентоспособными

Вина Индии при поставке на российский рынок могут быть конкурентоспособными за счет сочетания цены и качества, сообщил РИА Новости менеджер по продвижению... | 21.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-21T06:45+0300

2025-09-21T06:45+0300

2025-09-21T06:45+0300

бизнес

экономика

мировая экономика

индия

москва

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862571876.jpg?1758426317

МОСКВА, 21 сен - ПРАЙМ. Вина Индии при поставке на российский рынок могут быть конкурентоспособными за счет сочетания цены и качества, сообщил РИА Новости менеджер по продвижению торговли компании-поставщика вина Good Drop Санджай Вагела. "Мы пока изучаем обстановку, но Россия привлекает внимание по поставкам не только чая, но и вина", - сказал собеседник агентства на полях выставки WorldFood Moscow 2025. По словам менеджера, к достоинствам индийских вин относятся цена, качество и разнообразие: они производятся в разных регионах страны. В первую очередь вина из Индии появились бы в Москве, а впоследствии и в других регионах РФ, добавил предприниматель. Менеджер по продвижению торговли также выразил уверенность, что индийские вина смогли бы со временем конкурировать с аналогичным экспортом других незападных государств, набирающим популярность в России. "Это не произошло бы сразу, но в долгосрочной перспективе - безусловно. В других странах просто раньше закрепилась культура виноделия", - объяснил собеседник агентства.

индия

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, индия, москва, рф