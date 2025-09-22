Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк "Дом.РФ" с 23 сентября снижает ставки по ипотеке на новостройки - 22.09.2025
Банк "Дом.РФ" с 23 сентября снижает ставки по ипотеке на новостройки
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" с 23 сентября снижает ставки по рыночной ипотеке на новостройки на 1 процентный пункт, минимальная ставка теперь составит 20%, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "С 23 сентября 2025 года банк "Дом.РФ" снижает ставки по рыночной ипотеке на новостройки на 1 процентный пункт. Минимальная ставка составит 20% и будет доступна клиентам, получающим заработную плату на карту банка. Базовая ставка – 20,2% годовых", - говорится в сообщении. "Это уже второе изменение во втором полугодии: ранее мы снижали ставку в августе", – отметил заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков. Максимальная сумма ипотеки на первичном рынке в банке – 50 миллионов рублей, первоначальный взнос – от 20%, срок кредитования до 30 лет.
02:52 22.09.2025
 
Банк "Дом.РФ" с 23 сентября снижает ставки по ипотеке на новостройки

«Дом.РФ» с 23 сентября снижает ставки по ипотеке на новостройки

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" с 23 сентября снижает ставки по рыночной ипотеке на новостройки на 1 процентный пункт, минимальная ставка теперь составит 20%, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"С 23 сентября 2025 года банк "Дом.РФ" снижает ставки по рыночной ипотеке на новостройки на 1 процентный пункт. Минимальная ставка составит 20% и будет доступна клиентам, получающим заработную плату на карту банка. Базовая ставка – 20,2% годовых", - говорится в сообщении.
"Это уже второе изменение во втором полугодии: ранее мы снижали ставку в августе", – отметил заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков.
Максимальная сумма ипотеки на первичном рынке в банке – 50 миллионов рублей, первоначальный взнос – от 20%, срок кредитования до 30 лет.
 
