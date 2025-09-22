https://1prime.ru/20250922/bank-862597568.html
Банк "Дом.РФ" с 23 сентября снижает ставки по ипотеке на новостройки
Банк "Дом.РФ" с 23 сентября снижает ставки по ипотеке на новостройки - 22.09.2025, ПРАЙМ
Банк "Дом.РФ" с 23 сентября снижает ставки по ипотеке на новостройки
Банк "Дом.РФ" с 23 сентября снижает ставки по рыночной ипотеке на новостройки на 1 процентный пункт, минимальная ставка теперь составит 20%, сообщили РИА... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T02:52+0300
2025-09-22T02:52+0300
2025-09-22T02:52+0300
финансы
недвижимость
бизнес
дом.рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862597568.jpg?1758498721
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" с 23 сентября снижает ставки по рыночной ипотеке на новостройки на 1 процентный пункт, минимальная ставка теперь составит 20%, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"С 23 сентября 2025 года банк "Дом.РФ" снижает ставки по рыночной ипотеке на новостройки на 1 процентный пункт. Минимальная ставка составит 20% и будет доступна клиентам, получающим заработную плату на карту банка. Базовая ставка – 20,2% годовых", - говорится в сообщении.
"Это уже второе изменение во втором полугодии: ранее мы снижали ставку в августе", – отметил заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков.
Максимальная сумма ипотеки на первичном рынке в банке – 50 миллионов рублей, первоначальный взнос – от 20%, срок кредитования до 30 лет.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, недвижимость, бизнес, дом.рф
Финансы, Недвижимость, Бизнес, Дом.РФ
Банк "Дом.РФ" с 23 сентября снижает ставки по ипотеке на новостройки
«Дом.РФ» с 23 сентября снижает ставки по ипотеке на новостройки
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" с 23 сентября снижает ставки по рыночной ипотеке на новостройки на 1 процентный пункт, минимальная ставка теперь составит 20%, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"С 23 сентября 2025 года банк "Дом.РФ" снижает ставки по рыночной ипотеке на новостройки на 1 процентный пункт. Минимальная ставка составит 20% и будет доступна клиентам, получающим заработную плату на карту банка. Базовая ставка – 20,2% годовых", - говорится в сообщении.
"Это уже второе изменение во втором полугодии: ранее мы снижали ставку в августе", – отметил заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков.
Максимальная сумма ипотеки на первичном рынке в банке – 50 миллионов рублей, первоначальный взнос – от 20%, срок кредитования до 30 лет.