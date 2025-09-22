Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Колумбии заявили, что Киев идет на уловки, чтобы не отвечать за наемников - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250922/kiev-862597947.html
В Колумбии заявили, что Киев идет на уловки, чтобы не отвечать за наемников
В Колумбии заявили, что Киев идет на уловки, чтобы не отвечать за наемников - 22.09.2025, ПРАЙМ
В Колумбии заявили, что Киев идет на уловки, чтобы не отвечать за наемников
Политическое руководство Украины идет на уловки, чтобы не нести ответственности за наемников в рядах ВСУ, заявил РИА Новости отставной колумбийский военный и... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T03:22+0300
2025-09-22T03:22+0300
общество
экономика
мировая экономика
украина
колумбия
ближний восток
всу
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862597947.jpg?1758500532
МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ, Олег Краев. Политическое руководство Украины идет на уловки, чтобы не нести ответственности за наемников в рядах ВСУ, заявил РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке. "Политическое (руководство – ред.) Украины не хочет брать на себя ответственность (за наемников – ред.)", - рассказал собеседник агентства. Инкапье подтвердил, что одним из способов снятия с себя ответственности украинской стороной является осуществление вербовки не государственными органами, такими как министерство обороны, а воинскими формированиями, имеющими частный правовой статус. "Украинское правительство не участвует в найме (иностранных – ред.) бойцов, а без государственной поддержки такая деятельность является незаконной", - заявил собеседник агентства. В августе преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес рассказал РИА Новости, что ВСУ вербуют наемников в параллельные, частные, напрямую не связанные с украинским министерством обороны структуры, чтобы не нести перед боевиками никакой правовой ответственности. Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
украина
колумбия
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, колумбия, ближний восток, всу, оон
Общество , Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, КОЛУМБИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ВСУ, ООН
03:22 22.09.2025
 
В Колумбии заявили, что Киев идет на уловки, чтобы не отвечать за наемников

Колумбийский правозащитник Инкапье: Киев идет на уловки, чтобы не отвечать за наемников

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ, Олег Краев. Политическое руководство Украины идет на уловки, чтобы не нести ответственности за наемников в рядах ВСУ, заявил РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке.
"Политическое (руководство – ред.) Украины не хочет брать на себя ответственность (за наемников – ред.)", - рассказал собеседник агентства.
Инкапье подтвердил, что одним из способов снятия с себя ответственности украинской стороной является осуществление вербовки не государственными органами, такими как министерство обороны, а воинскими формированиями, имеющими частный правовой статус.
"Украинское правительство не участвует в найме (иностранных – ред.) бойцов, а без государственной поддержки такая деятельность является незаконной", - заявил собеседник агентства.
В августе преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес рассказал РИА Новости, что ВСУ вербуют наемников в параллельные, частные, напрямую не связанные с украинским министерством обороны структуры, чтобы не нести перед боевиками никакой правовой ответственности.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаУКРАИНАКОЛУМБИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКВСУООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала