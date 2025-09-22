https://1prime.ru/20250922/kiev-862597947.html

МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ, Олег Краев. Политическое руководство Украины идет на уловки, чтобы не нести ответственности за наемников в рядах ВСУ, заявил РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке. "Политическое (руководство – ред.) Украины не хочет брать на себя ответственность (за наемников – ред.)", - рассказал собеседник агентства. Инкапье подтвердил, что одним из способов снятия с себя ответственности украинской стороной является осуществление вербовки не государственными органами, такими как министерство обороны, а воинскими формированиями, имеющими частный правовой статус. "Украинское правительство не участвует в найме (иностранных – ред.) бойцов, а без государственной поддержки такая деятельность является незаконной", - заявил собеседник агентства. В августе преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес рассказал РИА Новости, что ВСУ вербуют наемников в параллельные, частные, напрямую не связанные с украинским министерством обороны структуры, чтобы не нести перед боевиками никакой правовой ответственности. Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.

