Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Маск опубликовал совместное фото с Трампом - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250922/mask-862600437.html
Маск опубликовал совместное фото с Трампом
Маск опубликовал совместное фото с Трампом - 22.09.2025, ПРАЙМ
Маск опубликовал совместное фото с Трампом
Американский предприниматель Илон Маск опубликовал совместное фото с президентом США Дональдом Трампом, сделанное на спортивной арене State Farm в штате... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T07:26+0300
2025-09-22T07:26+0300
общество
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862600437.jpg?1758515200
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск опубликовал совместное фото с президентом США Дональдом Трампом, сделанное на спортивной арене State Farm в штате Аризона, где прошла панихида по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку, сопроводив его фразой "для Чарли". Как следует из трансляции мероприятия, Трамп и Маск после состоявшегося между ними разговора пожали другу другу руки, после чего предприниматель покинул трибуну, где находится президент США. Трамп также на прощание похлопал Маска по спине. "Для Чарли", - написал Маск на своей странице в соцсети Х, прикрепив к посту фотографию с Трампом. Кроме того, схожий пост опубликовал Белый дом в этой же соцсети - на странице аккаунта опубликовано фото Трампа с Маском, сделанное с другого ракурса, и прокомментированное словами "для Чарли". Маск поделился постом на своей странице. В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, сша, дональд трамп
Общество , Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
07:26 22.09.2025
 
Маск опубликовал совместное фото с Трампом

Маск опубликовал совместное фото с Трампом на панихиде по Кирку

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск опубликовал совместное фото с президентом США Дональдом Трампом, сделанное на спортивной арене State Farm в штате Аризона, где прошла панихида по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку, сопроводив его фразой "для Чарли".
Как следует из трансляции мероприятия, Трамп и Маск после состоявшегося между ними разговора пожали другу другу руки, после чего предприниматель покинул трибуну, где находится президент США. Трамп также на прощание похлопал Маска по спине.
"Для Чарли", - написал Маск на своей странице в соцсети Х, прикрепив к посту фотографию с Трампом.
Кроме того, схожий пост опубликовал Белый дом в этой же соцсети - на странице аккаунта опубликовано фото Трампа с Маском, сделанное с другого ракурса, и прокомментированное словами "для Чарли". Маск поделился постом на своей странице.
В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала