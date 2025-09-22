https://1prime.ru/20250922/naznachenie-862629621.html
Мишустин назначил замглавы Минсельхоза
Мишустин назначил замглавы Минсельхоза - 22.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин назначил замглавы Минсельхоза
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил бывшего директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T18:48+0300
2025-09-22T18:48+0300
2025-09-22T18:48+0300
сельское хозяйство
рф
михаил мишустин
минсельхоз
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/83640/67/836406705_104:0:3594:1963_1920x0_80_0_0_fb7c5a8775ba3c59d85af3502152d093.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил бывшего директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Романа Некрасова заместителем министра сельского хозяйства, распоряжение опубликовано на портале официального опубликования нормативно-правовых актов. "Назначить Некрасова Романа Владимировича заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации", - говорится в документе. Как сообщается на сайте Минсельхоза, Некрасов возглавлял департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений с ноября 2018 года.
https://1prime.ru/20250910/armeniya-862090676.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83640/67/836406705_540:0:3157:1963_1920x0_80_0_0_a48bfbf600b83c17d2fbae05ec6b99ba.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, рф, михаил мишустин, минсельхоз, политика
Сельское хозяйство, РФ, Михаил Мишустин, Минсельхоз, политика
Мишустин назначил замглавы Минсельхоза
Мишустин назначил Романа Некрасова на пост замглавы Минсельхоза России