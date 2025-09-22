https://1prime.ru/20250922/naznachenie-862629621.html

Мишустин назначил замглавы Минсельхоза

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил бывшего директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Романа Некрасова заместителем министра сельского хозяйства, распоряжение опубликовано на портале официального опубликования нормативно-правовых актов. "Назначить Некрасова Романа Владимировича заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации", - говорится в документе. Как сообщается на сайте Минсельхоза, Некрасов возглавлял департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений с ноября 2018 года.

