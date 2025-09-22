Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков: Путин сделает важные заявления на совещании с членами Совбеза
Песков: Путин сделает важные заявления на совещании с членами Совбеза - 22.09.2025, ПРАЙМ
Песков: Путин сделает важные заявления на совещании с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин сделает ряд важных заявлений на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности, заявил пресс-секретарь главы... | 22.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сделает ряд важных заявлений на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Ожидаем, что сегодня на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза, где-то после полтретьего, президент сделает ряд важных заявлений", - сообщил Песков журналистам.
13:00 22.09.2025 (обновлено: 13:04 22.09.2025)
 
Песков: Путин сделает важные заявления на совещании с членами Совбеза

Песков: Путин сделает ряд важных заявлений на совещании с постоянными членами Совбеза

© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Президент Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Президент Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание. Архивное фото
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сделает ряд важных заявлений на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Ожидаем, что сегодня на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза, где-то после полтретьего, президент сделает ряд важных заявлений", - сообщил Песков журналистам.
Заголовок открываемого материала