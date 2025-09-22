Песков: Путин сделает важные заявления на совещании с членами Совбеза

https://1prime.ru/20250922/peskov-862613249.html
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сделает ряд важных заявлений на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Ожидаем, что сегодня на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза, где-то после полтретьего, президент сделает ряд важных заявлений", - сообщил Песков журналистам.
