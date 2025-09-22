https://1prime.ru/20250922/putin-862621981.html
Путин ответил, от чего зависит решение о самоограничениях по ДСНВ
Путин ответил, от чего зависит решение о самоограничениях по ДСНВ
2025-09-22T15:41+0300
россия
владимир путин
совбез
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Россия примет решение о последующем сохранении годовых добровольных самоограничений по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на основе анализа обстановки, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. "В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определённое решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
Путин назвал условие, при котором предложение по ДСНВ будет эффективным