Путин поручил ввести в оборот сырьевые товары с драгоценными металлами

Путин поручил ввести в оборот сырьевые товары с драгоценными металлами

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин постановил провести в России в следующем году пилотный проект вовлечения в оборот сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "Реализовать на территории Российской Федерации с 1 января по 31 декабря 2026 года пилотный проект по вовлечению в оборот сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы", - говорится в документе. К таким товарам относятся руды, концентраты цветных металлов, отходы и лом драгметаллов, цинковые осадки, отходы и лом электротехнических и электронных изделий, используемые главным образом для извлечения драгметаллов, следует из указа.

