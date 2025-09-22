https://1prime.ru/20250922/sahalin-862598163.html
Экс-губернатор Сахалина Хорошавин в колонии занимается благотворительностью
Экс-губернатор Сахалина Хорошавин в колонии занимается благотворительностью - 22.09.2025, ПРАЙМ
Экс-губернатор Сахалина Хорошавин в колонии занимается благотворительностью
Бывший сахалинский губернатор Александр Хорошавин, осужденный за взяточничество на 15 лет лишения свободы, занимается в колонии благотворительностью, говорится... | 22.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Бывший сахалинский губернатор Александр Хорошавин, осужденный за взяточничество на 15 лет лишения свободы, занимается в колонии благотворительностью, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Хорошавин старается загладить вред, причиненный преступлением, посредством участия в благотворительных программах: "Помощь семьям участников СВО" благотворительного фонда "НейроДети", а также в программах фонда "Подари Жизнь" и Хабаровской краевой общественной организации "Милосердие", - отмечается в документе. Бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края. Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.
