Сбербанк запустил платформу социальных налоговых вычетов

2025-09-22T09:45+0300

экономика

финансы

банки

сбербанк

фнс россии

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Сбербанк при поддержке Федеральной налоговой службы (ФНС) России запустил платформу социальных налоговых вычетов за оплату медицинских, образовательных и спортивных услуг, сообщил банк. "Сбер запустил платформу социальных налоговых вычетов. Сервис разработан в развитие установленного Федеральной налоговой службой (ФНС) России упрощенного порядка получения социальных налоговых вычетов - за оплату медицинских, образовательных и спортивных услуг. Упрощенный порядок вступил в действие в этом году - за 2024 год физические лица впервые могут получить вычет без сбора документов", - говорится в сообщении. Социальный вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) распространяется в том числе на медицинские, образовательные и спортивные услуги. Его размер зависит от ставки, по которой рассчитывался налог, и лимита расходов в конкретном году. Так, по итогам 2024 года можно вернуть до 22,5 тысячи рублей за себя и до 16,5 тысячи рублей за обучение каждого ребенка, по итогам 2025 года в связи с увеличением НДФЛ до 22% - до 33 тысяч рублей и до 24,2 тысячи рублей соответственно. "Для физических лиц процесс... полностью оцифрован и автоматизирован. Клиент Сбера при оплате услуги компании получает уведомление о возможности получения вычета в приложении СберБанк Онлайн. Получив от клиента согласие на передачу данных, компания - поставщик услуги через СберБизнес подтверждает сведения о расходах клиента и отправляет справку в налоговый орган. Физическому лицу достаточно один раз согласовать в приложении передачу данных в ФНС - в дальнейшем это будет происходить автоматически... Налоговая служба после получения данных от компании проверяет информацию и подготавливает заявление в личном кабинете налогоплательщика. Затем налогоплательщик его подписывает в один клик, а налоговая служба предоставляет вычет в упрощенном порядке", - пояснили в "Сбере" механизм работы платформы. Платформа - первая в России, которая в таком масштабе объединяет в едином контуре физических и юридических лиц, подчеркнули в Сбербанке. Она доступна всем розничным и корпоративным клиентам банка: через приложение "Сбербанк онлайн" и интернет-банк "СберБизнес". Сервис полностью безопасен и бесплатен для частных и корпоративных клиентов банка. "Сейчас возможность подключить сервис в СберБизнес получили более чем 150 тысяч компаний с лицензиями на медицинские, образовательные и спортивные услуги... При оплате услуг клиентом информация будет сразу поступать организации в СберБизнес. Платежи картами Сбера обрабатываются автоматически, другие способы оплаты можно внести вручную. Сервис минимизирует юридические риски и ошибки, потому что все суммы формируются на основе реальных транзакций", - добавляется в сообщении. Также подчеркивается, что с июля платформа тестировалась и дорабатывалась вместе с ФНС и сейчас она доступна всем клиентам "Сбера". Уже с 22 сентября клиенты начнут получать уведомления по тем компаниям, которые уже подключены к сервису в интернет-банке "СберБизнес" - как за 2024, так и 2025 год.

