Сийярто оценил шансы ООН урегулировать конфликт на Украине
2025-09-22T10:39+0300
2025-09-22T10:39+0300
политика
венгрия
петер сийярто
сергей лавров
украина
общество
мировая экономика
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859962437_0:0:1521:856_1920x0_80_0_0_c00643ef55afc2aa52e29e8e0aaf682f.jpg
БУДАПЕШТ, 22 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отправляясь на сессию Генассамблеи ООН, заявил, что больше не питает иллюзий по поводу способности организации способствовать урегулированию конфликта на Украине, но Венгрия все равно продолжит поддерживать инициативы, приближающие мир. Министр отметил, что за последние месяцы были урегулированы несколько вооруженных конфликтов, но не на Украине. "Обычно Генассамблея ООН могла бы дать надежду на мир, но, видя эскалацию событий и провоенные позиции, мы не питаем никаких иллюзий. Однако это ни в коем случае не означает, что мы не должны делать всё возможное, чтобы Генассамблея ООН приблизила нас к делу мира. Поэтому на следующей неделе мы поддержим все инициативы, которые приближают нас к миру, и отвергнем всё, что создаёт риск эскалации", - написал Сийярто в соцсети Facebook* перед отправлением в Нью-Йорк. Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
венгрия, петер сийярто, сергей лавров, украина, общество , мировая экономика, оон
Политика, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, Сергей Лавров, УКРАИНА, Общество , Мировая экономика, ООН
10:39 22.09.2025
 
Сийярто оценил шансы ООН урегулировать конфликт на Украине

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто во время интервью агентству РИА Новости в Москве
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время интервью агентству РИА Новости в Москве. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отправляясь на сессию Генассамблеи ООН, заявил, что больше не питает иллюзий по поводу способности организации способствовать урегулированию конфликта на Украине, но Венгрия все равно продолжит поддерживать инициативы, приближающие мир.
Министр отметил, что за последние месяцы были урегулированы несколько вооруженных конфликтов, но не на Украине.
"Обычно Генассамблея ООН могла бы дать надежду на мир, но, видя эскалацию событий и провоенные позиции, мы не питаем никаких иллюзий. Однако это ни в коем случае не означает, что мы не должны делать всё возможное, чтобы Генассамблея ООН приблизила нас к делу мира. Поэтому на следующей неделе мы поддержим все инициативы, которые приближают нас к миру, и отвергнем всё, что создаёт риск эскалации", - написал Сийярто в соцсети Facebook* перед отправлением в Нью-Йорк.
Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представит глава МИД Сергей Лавров.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
