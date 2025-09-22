https://1prime.ru/20250922/sotrudnichestvo-862609991.html

Россия и Иран подпишут ряд документов по развитию сотрудничества

Россия и Иран подпишут ряд документов по развитию сотрудничества - 22.09.2025, ПРАЙМ

Россия и Иран подпишут ряд документов по развитию сотрудничества

Иран и Россия подпишут ряд документов по развитию сотрудничества, Тегеран предусмотрел определенную долю участия Москвы в энергообеспечении страны за счет... | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T11:39+0300

2025-09-22T11:39+0300

2025-09-22T11:39+0300

энергетика

россия

иран

тегеран

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Иран и Россия подпишут ряд документов по развитию сотрудничества, Тегеран предусмотрел определенную долю участия Москвы в энергообеспечении страны за счет развития АЭС, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана и вице-президент страны Мохаммад Эслами. "Иран и Россия в ходе сторонних мероприятий "Мировой атомной недели" обменяются и подпишут документы о развитии сотрудничества", - сказал он иранским СМИ по прилету в Москву. Отрывок его пресс-подхода опубликовало у себя посольство Ирана. Говоря планах Ирана обеспечить страну 20 тысячами МВт электроэнергии за счет развития АЭС в стране, он подчеркнул, что "между правительствами двух стран были подписаны договоренности, России предусмотрена определенная дола в разработке этого процесса". В свою очередь, пресс-служба Организации по атомной энергии Ирана сообщила, что Эслами, помимо участия в "Мировой атомной неделе" посетит "Росатом", Курчатовский институт.

https://1prime.ru/20250919/rossiya-862534643.html

иран

тегеран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, иран, тегеран, росатом