Россия и Иран подпишут ряд документов по развитию сотрудничества - 22.09.2025, ПРАЙМ
Россия и Иран подпишут ряд документов по развитию сотрудничества
Россия и Иран подпишут ряд документов по развитию сотрудничества
2025-09-22T11:39+0300
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Иран и Россия подпишут ряд документов по развитию сотрудничества, Тегеран предусмотрел определенную долю участия Москвы в энергообеспечении страны за счет развития АЭС, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана и вице-президент страны Мохаммад Эслами. "Иран и Россия в ходе сторонних мероприятий "Мировой атомной недели" обменяются и подпишут документы о развитии сотрудничества", - сказал он иранским СМИ по прилету в Москву. Отрывок его пресс-подхода опубликовало у себя посольство Ирана. Говоря планах Ирана обеспечить страну 20 тысячами МВт электроэнергии за счет развития АЭС в стране, он подчеркнул, что "между правительствами двух стран были подписаны договоренности, России предусмотрена определенная дола в разработке этого процесса". В свою очередь, пресс-служба Организации по атомной энергии Ирана сообщила, что Эслами, помимо участия в "Мировой атомной неделе" посетит "Росатом", Курчатовский институт.
11:39 22.09.2025
 
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Иран и Россия подпишут ряд документов по развитию сотрудничества, Тегеран предусмотрел определенную долю участия Москвы в энергообеспечении страны за счет развития АЭС, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана и вице-президент страны Мохаммад Эслами.
"Иран и Россия в ходе сторонних мероприятий "Мировой атомной недели" обменяются и подпишут документы о развитии сотрудничества", - сказал он иранским СМИ по прилету в Москву. Отрывок его пресс-подхода опубликовало у себя посольство Ирана.
Говоря планах Ирана обеспечить страну 20 тысячами МВт электроэнергии за счет развития АЭС в стране, он подчеркнул, что "между правительствами двух стран были подписаны договоренности, России предусмотрена определенная дола в разработке этого процесса".
В свою очередь, пресс-служба Организации по атомной энергии Ирана сообщила, что Эслами, помимо участия в "Мировой атомной неделе" посетит "Росатом", Курчатовский институт.
