https://1prime.ru/20250922/zoloto-862627497.html
Цена золота растет более чем на процент
Цена золота растет более чем на процент - 22.09.2025, ПРАЙМ
Цена золота растет более чем на процент
Стоимость золота в понедельник вечером растет более чем на 1%, поддержку металлу оказывает сохраняющийся спрос на надежные активы, следует из данных торгов и... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T18:13+0300
2025-09-22T18:13+0300
2025-09-22T18:19+0300
рынок
сша
джером пауэлл
comex
золото
https://cdnn.1prime.ru/img/75698/62/756986226_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_df941b194a515cfb1ef657919c4e3c46.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером растет более чем на 1%, поддержку металлу оказывает сохраняющийся спрос на надежные активы, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.07 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 52,9 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,43%, до 3 758,7 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,6% - до 44,07 доллара за унцию. "В условиях геополитической нестабильности, включая украинский конфликт, продолжается спрос на безопасные активы", - приводит Рейтер слова старшего аналитика Kitco.com Джима Уикоффа (Jim Wyckoff). По словам аналитика, дополнительно росту стоимости драгоценного металла способствует понижение учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания, а также ожидания дальнейшего ее снижения до конца года. На этой неделе ожидаются выступления ряда представителей американского центробанка, в том числе председателя ФРС США Джерома Пауэлла. Инвесторы будут следить за возможными сигналами относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики регулятора, что может повлиять на котировки золота.
https://1prime.ru/20250922/zoloto-862604857.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75698/62/756986226_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_a3d8f70834b57f228564c824db64dd64.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, сша, джером пауэлл, comex, золото
Рынок, США, Джером Пауэлл, Comex, золото
Цена золота растет более чем на процент
Золото дорожает более чем на процент на фоне сохранения спроса на надежные активы