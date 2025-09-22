https://1prime.ru/20250922/zoloto-862627497.html

Цена золота растет более чем на процент

Цена золота растет более чем на процент - 22.09.2025, ПРАЙМ

Цена золота растет более чем на процент

Стоимость золота в понедельник вечером растет более чем на 1%, поддержку металлу оказывает сохраняющийся спрос на надежные активы, следует из данных торгов и... | 22.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-22T18:13+0300

2025-09-22T18:13+0300

2025-09-22T18:19+0300

рынок

сша

джером пауэлл

comex

золото

https://cdnn.1prime.ru/img/75698/62/756986226_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_df941b194a515cfb1ef657919c4e3c46.jpg

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером растет более чем на 1%, поддержку металлу оказывает сохраняющийся спрос на надежные активы, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.07 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 52,9 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,43%, до 3 758,7 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,6% - до 44,07 доллара за унцию. "В условиях геополитической нестабильности, включая украинский конфликт, продолжается спрос на безопасные активы", - приводит Рейтер слова старшего аналитика Kitco.com Джима Уикоффа (Jim Wyckoff). По словам аналитика, дополнительно росту стоимости драгоценного металла способствует понижение учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания, а также ожидания дальнейшего ее снижения до конца года. На этой неделе ожидаются выступления ряда представителей американского центробанка, в том числе председателя ФРС США Джерома Пауэлла. Инвесторы будут следить за возможными сигналами относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики регулятора, что может повлиять на котировки золота.

https://1prime.ru/20250922/zoloto-862604857.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, джером пауэлл, comex, золото