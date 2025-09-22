Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена золота растет более чем на процент - 22.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250922/zoloto-862627497.html
Цена золота растет более чем на процент
Цена золота растет более чем на процент - 22.09.2025, ПРАЙМ
Цена золота растет более чем на процент
Стоимость золота в понедельник вечером растет более чем на 1%, поддержку металлу оказывает сохраняющийся спрос на надежные активы, следует из данных торгов и... | 22.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-22T18:13+0300
2025-09-22T18:19+0300
рынок
сша
джером пауэлл
comex
золото
https://cdnn.1prime.ru/img/75698/62/756986226_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_df941b194a515cfb1ef657919c4e3c46.jpg
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером растет более чем на 1%, поддержку металлу оказывает сохраняющийся спрос на надежные активы, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.07 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 52,9 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,43%, до 3 758,7 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,6% - до 44,07 доллара за унцию. "В условиях геополитической нестабильности, включая украинский конфликт, продолжается спрос на безопасные активы", - приводит Рейтер слова старшего аналитика Kitco.com Джима Уикоффа (Jim Wyckoff). По словам аналитика, дополнительно росту стоимости драгоценного металла способствует понижение учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания, а также ожидания дальнейшего ее снижения до конца года. На этой неделе ожидаются выступления ряда представителей американского центробанка, в том числе председателя ФРС США Джерома Пауэлла. Инвесторы будут следить за возможными сигналами относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики регулятора, что может повлиять на котировки золота.
https://1prime.ru/20250922/zoloto-862604857.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75698/62/756986226_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_a3d8f70834b57f228564c824db64dd64.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, сша, джером пауэлл, comex, золото
Рынок, США, Джером Пауэлл, Comex, золото
18:13 22.09.2025 (обновлено: 18:19 22.09.2025)
 
Цена золота растет более чем на процент

Золото дорожает более чем на процент на фоне сохранения спроса на надежные активы

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Золотые слитки. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером растет более чем на 1%, поддержку металлу оказывает сохраняющийся спрос на надежные активы, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 18.07 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 52,9 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,43%, до 3 758,7 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,6% - до 44,07 доллара за унцию.
"В условиях геополитической нестабильности, включая украинский конфликт, продолжается спрос на безопасные активы", - приводит Рейтер слова старшего аналитика Kitco.com Джима Уикоффа (Jim Wyckoff).
По словам аналитика, дополнительно росту стоимости драгоценного металла способствует понижение учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания, а также ожидания дальнейшего ее снижения до конца года.
На этой неделе ожидаются выступления ряда представителей американского центробанка, в том числе председателя ФРС США Джерома Пауэлла. Инвесторы будут следить за возможными сигналами относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики регулятора, что может повлиять на котировки золота.
Золото - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Биржевая цена золота обновила исторический максимум
09:49
 
РынокСШАДжером ПауэллComexзолото
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала