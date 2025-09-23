https://1prime.ru/20250923/belorussiya-862668040.html

В Белоруссии заявили о готовности к открытию границы с Польшей

политика

белоруссия

польша

дональд туск

МИНСК, 23 сен - ПРАЙМ. Государственный таможенный комитет (ГТК) Белоруссии готов к открытию Польшей границы, которая была закрыта с 12 сентября, ждет официального подписания документов и уведомления, сообщили РИА Новости в пресс-службе таможенного комитета. Премьер Польши Дональд Туск на заседании кабмина во вторник сообщил, что Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией в полночь со среды на четверг, документ будет подписан во вторник. Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией. Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября. "Государственный таможенный комитет готов к открытию границы с польской стороны. Ждем официального подписания польской стороной документов об открытии границы и уведомления белорусской стороны. Таможенный комитет Беларуси, безусловно, готов к открытию границы и к увеличению нагрузки, увеличению транспортного потока и товаропотока через этот участок", - сообщили в пресс-службе ГТК.После закрытия границы на белорусской территории осталось 1453 грузовых транспортных средства с польской регистрацией, которые не успели выехать до наступления 12 сентября. Их выезд возможен только через белорусско-польский участок границы.Государственный таможенный комитет Белоруссии решил продлить на 10 дней нахождение на территории страны этих польских фур и не привлекать перевозчиков к ответственности в связи с истечение срока временного ввоза на территорию ЕАЭС, установленного при въезде в республику. Как пояснили таможенники, такое решение было принято, исходя из духа добрососедства, идя навстречу польскому бизнесу, который оказался заложником действий правительства своей же страны.

