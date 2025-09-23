https://1prime.ru/20250923/ekonomika-862655183.html

Решетников прокомментировал рост российской экономики

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российская экономика продолжит рост, но более скромными темпами, чем в последние два года, эта управляемая "мягкая посадка" нужна для снижения инфляции, заявил министр экономического развития Максим Решетников."Российская экономика растет и продолжит расти, но, конечно, более скромными темпами, чем в последние два года", - сказал Решетников, выступая во вторник на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации."Это управляемая "мягкая посадка" для снижения инфляционного давления. И для выхода на сбалансированные и устойчивые темпы роста в последующие годы", - добавил он.

