Решетников прокомментировал рост российской экономики - 23.09.2025, ПРАЙМ
Решетников прокомментировал рост российской экономики
Решетников прокомментировал рост российской экономики - 23.09.2025, ПРАЙМ
Решетников прокомментировал рост российской экономики
Российская экономика продолжит рост, но более скромными темпами, чем в последние два года, эта управляемая "мягкая посадка" нужна для снижения инфляции, заявил... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T12:08+0300
2025-09-23T12:12+0300
экономика
максим решетников
россия
совет федерации
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российская экономика продолжит рост, но более скромными темпами, чем в последние два года, эта управляемая "мягкая посадка" нужна для снижения инфляции, заявил министр экономического развития Максим Решетников."Российская экономика растет и продолжит расти, но, конечно, более скромными темпами, чем в последние два года", - сказал Решетников, выступая во вторник на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации."Это управляемая "мягкая посадка" для снижения инфляционного давления. И для выхода на сбалансированные и устойчивые темпы роста в последующие годы", - добавил он.
максим решетников, россия, совет федерации
Экономика, Максим Решетников, РОССИЯ, Совет Федерации
12:08 23.09.2025 (обновлено: 12:12 23.09.2025)
 
Решетников прокомментировал рост российской экономики

Решетников: российская экономика растет, но более скромными темпами, чем раньше

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
KAZANFORUM 2023. Панельная сессия торгово-промышленных палат организации исламского сотрудничества Слаженное взаимодействие и осмысление будущего
KAZANFORUM 2023. Панельная сессия торгово-промышленных палат организации исламского сотрудничества "Слаженное взаимодействие и осмысление будущего". Архивное фото
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российская экономика продолжит рост, но более скромными темпами, чем в последние два года, эта управляемая "мягкая посадка" нужна для снижения инфляции, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"Российская экономика растет и продолжит расти, но, конечно, более скромными темпами, чем в последние два года", - сказал Решетников, выступая во вторник на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации.
"Это управляемая "мягкая посадка" для снижения инфляционного давления. И для выхода на сбалансированные и устойчивые темпы роста в последующие годы", - добавил он.
Решетников рассказал о новом подходе России по привлечению мигрантов
17 сентября, 13:44
Решетников рассказал о новом подходе России по привлечению мигрантов
17 сентября, 13:44
 
ЭкономикаМаксим РешетниковРОССИЯСовет Федерации
 
 
