СВР узнала, на что пойдет ЕС в случае протестов в Молдавии
СВР узнала, на что пойдет ЕС в случае протестов в Молдавии - 23.09.2025, ПРАЙМ
СВР узнала, на что пойдет ЕС в случае протестов в Молдавии
В случае протестов по итогам выборов в Молдавии, европейские силы по запросу Майи Санду заставят молдаван смириться с диктатурой, сообщило пресс-бюро Службы... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T11:32+0300
2025-09-23T11:32+0300
2025-09-23T11:32+0300
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. В случае протестов по итогам выборов в Молдавии, европейские силы по запросу Майи Санду заставят молдаван смириться с диктатурой, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
По данным СВР, еврочиновники боятся, что готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования вынудят отчаявшихся молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав.
"Тогда по запросу президента Майи Санду вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии", - говорится в сообщении.
