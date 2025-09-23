Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СВР узнала, на что пойдет ЕС в случае протестов в Молдавии - 23.09.2025
СВР узнала, на что пойдет ЕС в случае протестов в Молдавии
2025-09-23T11:32+0300
2025-09-23T11:32+0300
политика
общество
молдавия
брюссель
майя санду
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. В случае протестов по итогам выборов в Молдавии, европейские силы по запросу Майи Санду заставят молдаван смириться с диктатурой, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. По данным СВР, еврочиновники боятся, что готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования вынудят отчаявшихся молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав. "Тогда по запросу президента Майи Санду вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии", - говорится в сообщении.
общество, молдавия, брюссель, майя санду
Политика, Общество, МОЛДАВИЯ, Брюссель, Майя Санду
11:32 23.09.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМолдавия
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Молдавия. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. В случае протестов по итогам выборов в Молдавии, европейские силы по запросу Майи Санду заставят молдаван смириться с диктатурой, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
По данным СВР, еврочиновники боятся, что готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования вынудят отчаявшихся молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав.
"Тогда по запросу президента Майи Санду вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии", - говорится в сообщении.
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Экс-президент Молдавии рассказал о попытках власти запугать граждан
Вчера, 11:53
 
