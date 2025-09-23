https://1prime.ru/20250923/yuan-862651201.html
Юань открыл торги во вторник ростом
МОСКВА. 23 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов вторника незначительно повышается - до 11,73 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,73 рубля.
МОСКВА. 23 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов вторника незначительно повышается - до 11,73 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,73 рубля.
